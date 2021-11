Parigi, Hurkacz avvicina Torino. Monfils si ritira

Hubert Hurkacz centra i quarti del Masters 1000 di Parigi-Bercy e rende sempre più stretta la via per la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Jannik Sinner.

Il polacco ha sconfitto il tedesco Dominik Koepfer, lucky loser che aveva eliminato Andy Murray e Felix Auger-Aliassime, 4-6 7-5 6-2 recuperando per due volte un break di svantaggio nel secondo set. Con questa vittoria, rinforza il suo ottavo posto nella Race to Turin a 3.135 punti, 120 in più dell'altoatesino.

Hurkacz sfiderà James Duckworth che ha vinto 7-6(6) 6-4 il derby australiano contro Alexei Popyrin e raggiunto il suo primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000.

Al debutto a Bercy, Duckworth si conferma uno dei giocatori più caldi delle ultime settimane. Primo australiano nei quarti di un Masters 1000 da Shanghai 2018, ha ottenuto 15 successi nelle ultime 20 partite e debutterà in Top 50 la prossima settimana.

Avanza senza giocare Novak Djokovic, sempre più vicino a diventare il primo tennista capace di concludere sette stagioni da numero 1 del mondo. Il serbo avrebbe dovuto affrontare Gael Monfils che ha sconfitto in tutti i 17 precedenti confronti nel circuito.

Ma il francese ha abbandonato per una lesione muscolare all'adduttore. "Sono frustrato, mia madre è venuta apposta dalla Martinica e mio padre dalla Guadalupa. Li ho incontrati brevemente per dire loro che non sarei sceso in campo. A Parigi vorresti sempre rischiare tutto, ma ritirarmi era la decisione più saggia".

Continua anche l'ottimo momento di Taylor Fritz, convocato dal nuovo capitano Mardy Fish negli USA che affronteranno l'Italia nella prima partita del girone alle Davis Cup by Rakuten Finals a Torino.

Fritz, numero 26 del mondo, ha sfoderato un tennis aggressivo e battuto 6-3 7-6(3) Cameron Norrie, riducendo di molto le speranze di qualificazione alle Nitto ATP Finals del numero 1 britannico.

The new American No.1 ????@Taylor_Fritz97 continues his seed slaying to cement his top spot, defeating Norrie 6-3, 7-6(3) to reach a second consecutive Masters 1000 QF.#RolexParisMasters pic.twitter.com/fJsWaXL0Ru

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2021

Finalista a San Pietroburgo, a Bercy Fritz aveva già sorpreso il numero 6 del mondo Andrey Rublev. Nei quarti, il suo miglior piazzamento nel torneo, sfiderà proprio Djokovic.

Dopo la sconfitta di Norrie, in caso di successo su Marcos Giron, Casper Ruud debutterà alle Nitto ATP Finals.

Intanto aumentano i dubbi sulle condizioni di Stefanos Tsitsipas, costretto ieri al ritiro contro Popyrin. Dopo il match non aveva voluto specificare la natura del suo infortunio, ma oggi ha fornito più dettagli in un messaggio pubblicato sui suoi profili social.

"Il mio fisico può reggere il dolore, la mia mente non può sopportare di non competere - ha scritto -. Gli infortuni ci insegnano meglio di qualunque altra cosa quanto amore abbiamo verso uno sport, e ieri ho dovuto abbandonare un match per un'infiammazione al ginocchio che mi porto dietro da un po'. Da qualche torneo, gioco con questo problema senza dire niente, ma a un certo punto devo dare la priorità alla mia salute".