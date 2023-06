Parigi: la regina Swiatek e la 16enne Andreeva al 3° turno

La numero 1 del mondo Iga Swiatek approda facilmente al terzo turno del Roland Garros lasciando 4 game alla statunitense Claire Liu (102 Wta), costretta alla resa per 64 60. "Nel secondo set - ha raccontato la polacca - sono riuscita a giocare molto meglio; nel primo set invece ho faticato a trovare il ritmo anche perché Claire ha giocato decisamente bene. Sono contenta di essere al terzo turno e di avere la possibilità di giocare altre partite".



Iga, regina a Parigi nel 2020 e nel 2020, è ora attesa dalla cinese Xinyu Wang (80), la quale ha battuto per 76 62 la svedese Rebecca Peterson. Nello stesso settore di tabellone della Swiatek (la collisione è prevista per gli ottavi di finale) si fa avanti anche la canadese Bianca Andreescu (campionessa US Open 2019) che ha impiegato appena 69 minuti per superare la wild card statunitense Emma Navarro per 61 64.

Al terzo turno ci arriva anche la 16enne russa Mirra Andreeva che in 77 minuti ha piegato la wild card Diane Parry per 61 62. La Andreeva, numero 143 del ranking mondiale, è la più giovane a raggiungere il terzo turno dai tempi della bulgara Sesil Karatantcheva, la quale nel 2005 si spinse a soli 15 anni fino ai quarti di finale. Al terzo turno la Andreeva è attesa da una sfida palpitante con un'altra baby fenomeno, la 19enne statunitense Coco Gauff, vittoriosa per 62 63 in 68 minuti sull'austriaca Julia Grabher.

Avanti anche la kazaka Elena Rybakina (4) che ha battuto la ceca Linda Noskova per 63 63.