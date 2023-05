Parigi: Swiatek avanti, fuori Krejcikova

Inizia nel migliore dei modi il Roland Garros della numero 1 del mondo Iga Swiatek. La polacca, due volte regina a Parigi nel 2020 in finale su Sofia Kenin e lo scorso anno contro Coco Gauff, ha battuto per 64 60 la spagnola Cristina Bucsa.

La spagnola, numero 70 del mondo, ha giocato per quasi un'ora alla pari della numero 1 del mondo. Capace di portarsi per due volte avanti un break (2-1 e servizio e poi 3-2 e servizio), Cristina Bucsa sul 4 pari è arrivata alla palla break che l'avrebbe portata a servire per il set.

Ma dopo questo rischio la polacca ha alzato il ritmo del suo tennis infilando 8 giochi consecutivi ponendo fine alla contesa.

Per la Swiatek si tratta del 16esimo set vinto per 6-0 nei tornei dello Slam: 16 su 151, pari al 10.6% dei set, tale da farne la quinta con la miglior percentuale di 6-0 dopo Margaret Court (18,6), Chris Evert (14,3), Monica Seles (11.5) e Steffi Grag (10,7).

Avanti anche Coco Gauff (6) che ha battuto in rimonta la spagnola Rebeka Masarova per 36 61 62 Bene anche Elena Rybakina (testa di serie numero 4) che ha superato per 64 62 la ceca Brenda Fruhirtova. A Bianca Andreescu la sfida tra campionesse Slam contro Victoria Azarenka, battuta per 26 63 64.

Uscita malamente dal torneo invece la campionessa dell'ottobre 2020, Barbora Krejcikova (testa di serie numero 13), superata per 62 64 dall'ucraina Lesia Tsurenko..