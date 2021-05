Parigi: tocca a Sinner, Mager, Sonego e Musetti

Parte bassa del tabellone piena di azzurri (9) e quattro fanno il loro esordio oggi al Roland Garros 2021, in corso sulla terra rossa francese: si tratta di Sinner, Mager, Sonego e Musetti.

Jannik Sinner, che lo scorso anno da debuttante assoluto si arrese solo nei quarti al “signore della terra (e di Parigi)” Rafa Nadal, è alla seconda presenza nel main draw a Parigi. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 ATP e 18esima testa di serie, affronta il francese Pierre-Hugues Herbert, n.85 del ranking, già battuto negli ottavi sul veloce indoor di Colonia lo scorso ottobre.

Per il 30enne di Schiltigheim è invece l’undicesima presenza nel Major di casa dove ha raggiunto il terzo turno nel 2018.

Ostacolo australiano per Gianluca Mager, n.87 del ranking, che trova dall’altra parte della rete John Millman, n.43 ATP: anche in questo caso si tratta di una sfida inedita.

Per il 26enne sanremese, che il mese scorso a Belgrado ha raggiunto i quarti partendo dalle qualificazioni, si tratta della terza partecipazione al Roland Garros, la seconda nel main draw: ottava presenza (la sesta nel tabellone principale dove è sempre uscito all’esordio), invece, per il 31enne di Brisbane che in questa stagione sul “rosso” ha raggiunto i quarti a Monaco di Baviera.

Grande attesa per Lorenzo Sonego, che sulla terra in questa stagione ha già vinto un trofeo, quello del “Sardegna Open” di Cagliari, ed è stato semifinalista agli Internazionali BNL d’Italia costringendo Djokovic al terzo set. Il 26enne piemontese, n.28 del ranking e 26 del seeding, fa il suo esordio contro il sudafricano Lloyd Harris, n.54 ATP. Tra i due non ci sono precedenti.

Per il piemontese è la quarta presenza a Parigi, la terza nel tabellone principale dove lo scorso anno ha raggiunto gli ottavi (stoppato da Schwartzman): il 24enne di Città del Capo è anche lui alla quarta partecipazione, la terza nel main draw dove non è mai andato oltre il secondo turno.

Il più giovane della pattuglia azzurra è Lorenzo Musetti, con i suoi 19 anni compiuti lo scorso marzo, sulla terra in questo 2021 ha fatto quarti a Cagliari e semifinale a Lione. Nel suo primo Roland Garros il Next Gen di Carrara, n.76 del ranking (“best”), trova ad attenderlo il belga David Goffin, n.13 ATP e 13esima testa di serie (che lo scorso anno fu sbattuto fuori all’esordio da un altro giovane azzurro, Sinner…).

Non ci sono precedenti tra il tennista toscano ed il 30enne di Rocourt, alla decima partecipazione allo Slam francese dove vanta i quarti nel 2016.

Martedì toccherà invece agli altri 5 azzurri in gara. Matteo Berrettini, n.9 del ranking e del seeding, debutterà contro il giapponese Taro Daniel, n.113 ATP, proveniente dalle qualificazioni: uno pari il bilancio dei precedenti con il 28enne nipponico a segno al primo turno di Istanbul nel 2018 ed il numero uno azzurro vincitore in semifinale a Belgrado il mese scorso.

Per il 25enne romano - che quest’anno sul “rosso” vanta il titolo a Belgrado e la finale nel “1000” di Madrid - è la quarta partecipazione allo Slam francese dove ha raggiunto il terzo turno sia nel 2018 che nel 2020. Quinta presenza per Daniel, mai oltre il secondo turno.

Salvatore Caruso, n.82 ATP, ha invece “pescato” l’australiano James Duckworth, n.101 del ranking, già superato in quattro set all’esordio degli Us Open dello scorso anno. Per il 28enne di Avola è la quinta presenza, la terza nel main draw dove nel 2019 è arrivato al terzo turno (stoppato da Djokovic) partendo dalle qualificazioni: per il 29enne di Sydney è l’ottava partecipazione, la settima nel tabellone principale dove non ha mai vinto un match.

Avversario “aussie” anche per Stefano Travaglia alla quinta partecipazione, la terza nel main draw dove vanta il terzo turno nella scorsa edizione, fermato da Nadal. Il 28enne di Ascoli Piceno, n.78 ATP, dovrà vedersela infatti con il talentuoso australiano Alex De Minaur, n.23 del ranking e 21 del seeding, che lo ha battuto lo scorso novembre al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il 22enne di Sydney è in tabellone a Parigi per la quinta volta e solo nel 2019 ha superato un turno, a riprova che la terra non è certo la superficie ideale per “Damon”.

Marco Cecchinato, brillante finalista a Parma, ha del Roland Garros un bellissimo ricordo, datato 2018, quando raggiunse una fantastica semifinale dopo aver eliminato Djokovic arrendendosi in tre set a Thiem. Il 28enne palermitano, risalito al n.83 ATP, all’ottava partecipazione, la sesta nel tabellone principale, debutterà contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, n.115 del ranking, mai affrontato in carriera. Il 28enne di Sapporo gioca per la quinta volta a Parigi, la seconda nel main draw dove non ha ancora vinto un match.

Il sorteggio peggiore è indubbiamente toccato al veterano azzurro, Andreas Seppi, che giocherà al Roland Garros per la 16esima volta (quello francese è il 64esimo Slam giocato in carriera dall’altoatesino): gli ottavi nel 2012, fermato solo in cinque set da Djokovic, il risultato migliore. Il 37enne di Caldaro, n.98 ATP - rientrato a Parma dopo oltre due mesi di stop per l’oramai consueta infiltrazione all’anca - dovrà infatti fare i conti con il canadese Felix Auger-Aliassime, n.21 del ranking e 20 del seeding, che di anni ne ha appena 20.

Il Next Gen di Montreal - quest’anno nei quarti a Barcellona e negli ottavi a Roma, seguito da Tony Nadal - partecipa solo per la terza volta al Major parigino, la seconda nel main draw.

Già al secondo turno Fabio Fognini. Domenica il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 27 del seeding, ha sconfitto 64 61 64 la wild card francese Gregoire Barrere, n.122 ATP: prossimo avversario l’ungherese Marton Fucsovics, n.44 ATP, alla quarta partecipazione con gli ottavi dello scorso anno come miglior risultato. L’azzurro è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con il 29enne di Nyiregyhaza ma i due non si sono mai affrontati sul “rosso”.

Fabio partecipa al Roland Garros per la 14esima volta e vanta come miglior risultato i quarti del 2011, quando non poté nemmeno scendere in campo contro Nole perché infortunato (ha raggiunto poi gli ottavi nel 2018 e nel 2019, l’anno dell’ingresso in top ten).

Ha dato tutto, e anche di più, ma non è bastato Alessandro Giannessi, che aveva dovuto superare tre turni di qualificazioni per riuscire a giocare per la prima volta nel tabellone principale di Parigi, la terza in uno Slam (dopo Us Open 2016 e 2017). Il mancino di La Spezia, che proprio domenica ha compiuto 31 anni, n.159 ATP, ha ceduto in cinque set al giapponese Kei Nishikori, n.49 del ranking, all’undicesima presenza al Roland Garros dove ha raggiunto i quarti in tre occasioni (2015, 2017 e 2019).

RISULTATI

“Roland Garros”

Grand Slam

Parigi, Francia

30 maggio - 13 giugno

€34.367.215 - terra rossa

SINGOLARE MASCHILE

Primo turno

Salvatore Caruso (ITA) c. James Duckworth (AUS)

Stefano Travaglia (ITA) c. (21) Alex De Minaur (AUS)

Marco Cecchinato (ITA) c. Yasutaka Uchiyama (JPN)

Lorenzo Musetti (ITA) c. (13) David Goffin (BEL) - lunedì Campo 14, 4° match dalle ore 11

(9) Matteo Berrettini (ITA) c. (q) Taro Daniel (JPN)

Andreas Seppi (ITA) c. (20) Felix Auger-Aliassime (CAN)

(26) Lorenzo Sonego (ITA) c. Lloyd Harris (RSA) - lunedì Campo 13, 3° match dalle ore 11

(18) Jannik Sinner (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA) - lunedì Campo Suzanne Lenglen, 1° match: ore 11

Gianluca Mager (ITA) c. John Millman (AUS) - lunedì Campo 8, 1° match: ore 11

Kei Nishikori (JPN) b. (q) Alessandro Giannessi (ITA) 64 67(4) 63 46 64

(27) Fabio Fognini (ITA) c. (wc) Gregoire Barrere (FRA) 64 61 64

Secondo turno

(27) Fabio Fognini (ITA) c. vinc. Marton Fucsovics (HUN)-Gilles Simon (FRA)

DOPPIO MASCHILE

Primo turno

Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori (ITA) c. (14) Sander Gille/Joran Vliegen (BEL)

Salvatore Caruso/Alejandro Davidovich-Fokina (ITA/ESP) c. (3) Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR)

Stefano Travaglia/Marton Fucsovics (ITA/HUN) c. (16) Marcus Daniell/Philipp Oswald (NZL/AUT)

Lorenzo Musetti/Tommy Paul (ITA/USA) c. (13) Jeremy Chardy/Fabrice Martin (FRA)

Simone Bolelli/Maximo Gonzalez (ITA/ARG) c. Taylor Fritz/Mackenzie McDonald (USA)

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Primo turno

Zhizhen Zgang (CHN) b. Lorenzo Giustino (ITA) 57 75 62

(5) Taro Daniel (JPN) b. Paolo Lorenzi (ITA) 63 64

Yannick Maden (GER) b. (23) Federico Gaio (ITA) 64 64

Thomas Fabbiano (ITA) b. Christopher Eubanks (USA) 64 75

Andrea Pellegrino (ITA) b. Zdenek Kolar (CZE) 63 64

27) Sumit Nagal (IND) b. Roberto Marcora (ITA) 63 63

Alessandro Giannessi (ITA) b. Ruben Bemelmans (BEL) 64 67(5) 75

Secondo turno

(22) Carlos Taberner (ESP) b. Thomas Fabbiano (ITA) 62 60

(7) Carlos Alcaraz (ESP) b. Andrea Pellegrino (ITA) 61 62

Alessandro Giannessi (ITA) b. (17) Tallon Griekspoor (NED) 75 75

Turno di qualificazione

Alessandro Giannessi (ITA) b. (8) Francisco Cerundolo (ARG) 64 36 62

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE MASCHILE

DOPPIO MASCHILE

QUALIFICAZIONI MASCHILI