Parigi: Trevisan trova Svitolina, sorteggi complicati per le azzurre

Sono 6 le azzurre ai nastri di partenza del Roland Garros, secondo Slam del 2023, che scatta domenica sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). E il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con nessuna di loro.

Non ha pescato male, almeno in termini di classifica (in termini di “nobiltà tennistica” è tutta un’altra storia) Martina Trevisan, n.26 del ranking e del seeding, che debutterà contro l’ucraina Elina Svitolina, n.508 WTA, in gara con il ranking protetto, mai affrontata in carriera. Per “madame Monfils”, ex n.3 del mondo, è la decima partecipazione parigina, la prima dopo essere diventata mamma: per lei tre piazzamenti nei quarti (2015, 2017 e 2020).

Per la tennista toscana - sorteggiata nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Sabalenka (n.2), e in rotta di collisione con la “padrona di casa” Garcia (n.5) già al terzo turno - è invece la quarta partecipazione allo Slam francese dove nel 2020 ha raggiunto i quarti (partendo dalle qualificazioni), fermata solo dalla futura vincitrice del torneo, la polacca Swiatek, e lo scorso anno una splendida semifinale, battuta da Coco Gauff. Per Martina c’è la piccola incognita del problema fisico che l’ha costretta al ritiro nei quarti a Rabat.

