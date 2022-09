Parma: derby Paolini-Cocciaretto (live alle 16 in tv), Paoletti sfida Begu

Tre le azzurre in campo oggi pomeriggio nel secondo turno del “Parma Ladies Open”, torneo WTA 250 con montepremi di 251.750 dollari, organizzato da Tc Parma e MEF Tennis Events (con il contributo del Comune), che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club.

Si parte con il derby tricolore tra Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. La 21enne di Fermo, n.98 WTA, all’esordio si è imposta 75 61 sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.76 del ranking e 7 del seeding. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.79 WTA, ha invece battuto in rimonta per 57 64 62 la tedesca Jule Niemeier, n. 72, proveniente dalle qualificazioni, capace quest’anno di raggiungere i quarti a Wimbledon e gli ottavi agli Us Open.

Uno pari il bilancio dei precedenti tra la marchigiana e la toscana, con Elisabetta a segno in tre set nel primo turno dell’ITF di Dubai nel 2020 e Jasmine vincitrice negli ottavi dell’ITF di Brescia nel 2019.

Quindi torna in campo Matilde Paoletti, che martedì si è presa la scena centrando la sua prima vittoria in un main draw WTA: la 19enne di Peugia, n.366 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, dopo aver sconfitto 64 36 60 la rumena Gabriela Lee, n. 150 WTA, proveniente dalle qualificazioni, sfida la rumena Irina-Camelia Begu, 32enne di Bucarest, n.33 del ranking e seconda favorita del seeding, mai affrontata in carriera.

