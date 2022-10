Parma, Vavassori e Mager vincono i derby e centrano i quarti

Andrea Vavassori e Gianluca Mager sono approdati fra i migliori otto giocatori del "Parma Challenger presented by Iren", torneo dotato di un montepremi di 134.920 euro, organizzato da MEF tennis Events, che si sta disputando sui campi in terra battuta del capoluogo emiliano.

Entrambi erano impegnati in sfide interne ai colori azzurri di secondo turno. Il 27enne torinese (n.202 ATP) ha avuto la meglio per 62 46 61 in due ore e 18 minuti su Stefano Travaglia (n.292 del ranking), che si era aggiudicato l'unico precedente disputato ai quarti di finale del Challenger di Napoli nel 2021. Prossimo avversario di Vavassori sarà lo slovacco Josef Kovalik (n.156 ATP), che nel proprio match ha battuto 57 63 62 Flavio Cobolli (n.159 del mondo), già sconfitto dall'italiano nella passata stagione ai quarti di finale del Challenger di Como.

Obiettivo quarti di finale raggiunto anche dal classe 1994 ligure (n.184 ATP) che, dopo aver superato 57 64 63 all'esordio Marco Cecchinato (n.114 del ranking e n. 8 del tabellone) ha inflitto un 62 63 alla wild card Federico Arnaboldi (n.497 ATP), in precedenza protagonista dell'eliminazione di Franco Agamenone (n.151 ATP). Tra Mager e le semifinali del "Parma Challenger presented by Iren" ci sarà il vincente della sfida tra lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo (n. 275) e il serbo testa di serie n. 2 Dusan Lajovic (n. 85).

Nella giornata di giovedì scenderà in campo l'altro giocatore italiano impegnato nel secondo turno del torneo emiliano: Gian Marco Moroni (n. 325 ATP, wild card) che, reduce dalla vittoria per 63 36 61 sul "lucky loser" tedesco Lucas Gerch (n. 308), affronterà il qualificato ungherese Mate Valkusz (n. 281). Il 24enne di Budapest, protagonista dell'eliminazione per 76(5) 64 di Riccardo Bonadio (n.183 ATP), è stato già sconfitto dal 24enne romano al secondo turno del Challenger di Roma nel 2019.

