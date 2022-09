Parola di Us Open - Iga: 'I dubbi mi aiutano'. Ons: 'Punterò al n.1'

'The sky is the limit'. Il mantra di Iga Swiatek accompagna anche la sua terza vittoria Slam, in un vortice di emozioni. Con più dubbi che gioia. Mentre Ons Jabeur non si tira indietro e dice di puntare alla poltrona di numero 1 del mondo.

IGA SWIATEK

“Per me è difficile descrivere in poche parole questa gioia. È stato un match duro, anche se all'inizio stavo dominando. Ma sapevo che la mia avversaria avrebbe cercato di fare qualcosa per cambiare il match. E a un certo punto l'incontro è diventato molto fisico, ho dovuto fare molta attenzione nei momenti delicati, per evitare di andare al terzo”.

“La prima vittoria Slam su cemento? È molto importante per la mia carriera. A inizio stagione speravo di giocare bene nei tornei sul duro, ma da qui a vincere uno Slam ce ne passa, soprattutto in questi Us Open, dove le condizioni erano parecchio veloci. Sono orgogliosa di me stessa e sorpresa per come ho giocato. Questo successo è la conferma che il limite è il cielo”.

“Mentalmente, la vittoria al Roland Garros è stata più difficile, perché c'era molta pressione su di me. In questo caso, a New York io stessa mi sono convinta che non avrei dovuto avere troppe aspettative. E questo mi ha aiutato a giocare serena. Tecnicamente e fisicamente, trionfare agli Us Open per me è una sfida più complessa”.

“Vincere in America è diverso, rispetto a vincere in Europa. Credo che potrebbe cambiare qualcosa anche in termini di popolarità, ma questo lo vedremo nei prossimi mesi. Per ora, cerco di osservare e imparare, perché so di avere ancora tanto da migliorare in vari settori. Stavolta sono particolarmente contenta di aver dato tutto quello che avevo, trovando anche soluzioni diverse rispetto ai miei standard. Sto vivendo un'evoluzione del mio tennis e devo proseguire su questa strada”.

“Le distrazioni? A New York ci sono, perché certe cose capitano solo qui. Come incontrare Seal, per esempio. Una volta fatta una foto con lui, mi sono detta che avrei anche potuto perdere, sarei stata felice comunque (risata, ndr). Per quanto riguarda il campo, non posso dire che ci sia stata così tanta gioia, così tanto divertimento. Per me è sempre più una questione di adrenalina, di ansia, di stress e di gestione del momento. Poi quando si vince ci si sente sollevati da tutto questo. Sono una persona che antepone sempre i dubbi alle certezze, questo fa parte di me e del mio carattere”.

ONS JABEUR

“Sconfitta dura da digerire, ma fa parte del processo – spiega la tunisina, con un volto che dice tutto in merito alla sua delusione – e devo accettarlo in questo modo. Sono convinta di dover insistere in questo mio progetto, nell'obiettivo di vincere un giorno un torneo dello Slam, per poter dire che anche una che viene da un Paese come la Tunisia può farlo. Voglio essere una fonte di ispirazione per il mio Paese e per tutti coloro che vengono da quella parte del mondo. Pensando a ciò che mi attende l'anno prossimo, non dovrò difendere punti nei primi tre Slam dell'anno, dunque potrò puntare anche a un altro obiettivo, diventare numero 1 del mondo”.

“Non ho molto da rimproverarmi per questa sconfitta. Sappiamo tutti come Iga gioca le finali, e anche stavolta ha disputato un ottimo match. Avrei potuto servire meglio e questo mi avrebbe aiutato, ma non posso davvero parlare di rimpianti. Sento di avere dato il massimo. La mia avversaria è cresciuta molto e rispetto alle altre sa esattamente cosa fare nei momenti chiave della partite. Sotto questo aspetto è in grado di fare la differenza”.

“Il mio messaggio alle ragazze africane? Non mollate mai, credete sempre in voi stesse, come ho provato a fare io durante la mia carriera, pur passando da periodi complicati e da tante delusioni. Dopo aver perso la finale di Wimbledon ho pianto, ma far uscire le mie emozioni mi aiuta a superare gli eventi. Adesso voglio solo pensare a riposare, prima di prepararmi per il finale di stagione. Ci sono ancora da giocare le Finals e per me sono come un piccolo Slam”.