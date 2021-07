Parole da Slam - Berrettini: 'Posso fare ancora meglio'

La fiducia di Matteo Berrettini cresce di giorno in giorno, anche di fronte a partite giocate in maniera non perfetta. Ecco il pensiero del romano dopo il match di secondo turno vinto contro l'olandese Botic Van De Zandschulp.

MATTEO BERRETTINI

“Sono contento di aver chiuso in tre set, e di aver vinto nonostante non abbia giocato il mio miglior tennis. Sono stato attento, non mi sono distratto e alla fine ho disputato un match ordinato, contro un ottimo giocatore. So di poter giocare meglio di come ho fatto stavolta, ma allo stesso tempo vincere in questo modo dà tanta fiducia: capisco che il mio livello adesso è molto alto e dunque posso essere competitivo con tutti”.

“Amo Wimbledon: è un posto speciale, uno di quelli che vanno visitati almeno una volta nella vita, che ti piaccia il tennis o no. Io sono qui, ho la fortuna di poterlo giocare e di essere in forma, dunque mi lascio trasportare dalle emozioni. La prima che ricordo, legata a questo torneo, è relativa a quel match tra Federer e Roddick, vinto da Roger per 16-14 (nel 2009, ndr). Eravamo in questo camp estivo, tutti con gli occhi puntati alla televisione, aspettando che terminasse quella sfida infinita. E io tifavo Federer...”.

DANIIL MEDVEDEV

“Cosa ci vogliamo aspettare dall'erba? È logico che con l'umidità ci si possa scivolare, anche a me è capitato, ma trovo che i campi in generale siano ben curati. Che si formi umidità con il tetto coperto è naturale, non mi sorprende. E rispetto al fatto che l'erba sia lenta, beh non è una sorpresa. Da tempo ormai le condizioni stanno rallentando, e fatta eccezione per il servizio che può ancora essere un'arma importante, per il resto si scambia normalmente e senza difficoltà”.

“Da quando ero uno Junior, comincio ogni torneo per vincerlo. Io, come Tsitsipas, Zverev, Thiem, e tutti gli altri top 10, sappiamo di avere le armi per vincere questi tornei. Ma per arrivare in fondo bisogna mettere tanta attenzione fin dall'inizio, non perdere mai la concentrazione. Il pubblico? So che quello di Londra è il più razionale, per certi versi. Per quello mi piace stuzzicare la gente e cercare di portarla a tifare, meglio se per me”.

ASHLEIGH BARTY

“Diverse cose non sono andate come volevo, non trovavo il ritmo, ma alla fine quando mi sono sentita con le spalle al muro ho saputo tirare fuori il meglio”.

“I campi di Wimbledon sono vivi, dunque cambiano, e noi giocatori dobbiamo adattarci ai cambiamenti per cercare di gestire al meglio le situazioni. Non c'è nulla che davvero mi dia fastidio. Penso che giocare a Wimbledon, su qualsiasi campo, sia un privilegio. Potersi esibire sul Centrale, poi, è davvero speciale, e dobbiamo ricordarci di non darlo per scontato”.

NICK KYRGIOS

"Ho detto che l'erba dovrebbe essere più veloce sì, ho detto 'rendete l'erba come deve essere'. Ma non voglio essere frainteso, questi sono alcuni dei campi più belli del mondo. Il fatto è che ormai sono troppo lenti, perdiamo il senso del gioco sull'erba, non vediamo più i giocatori andare a rete. Contro Mager, ho servito a 200 all'ora e la palla mi tornava di là ancora più forte. Bravissimo lui, ma non dovrebbe succedere. Capisco che tutto si faccia per la televisione, per avere più scambi, per vedere Djokovic esibirsi nei suoi scambi infiniti... Solo che i campi in erba sono le radici del tennis, il tennis è nato qui sopra e dovrebbe essere tutta un'altra cosa".