Parole da Slam - Ons Jabeur: “Il mondo arabo è con me”

“Ci sono tante persone che mi scrivono, che mi fanno sentire il loro amore”. Il primo pensiero della tunisina Ons Jabeur dopo la vittoria sul campo centrale contro un’ex campionessa di Wimbledon come Garbine Muguruza è ad ampio raggio. “So che significa molto per una parte di mondo, per la mia parte di mondo. Mi sto trovando sempre più a mio agio qui quindi non voglio che questo viaggio finisca troppo in fretta, anzi”. Il mondo arabo non ha mai avuto una grande tradizione nel tennis femminile.

“A volte serve qualcuno che ti ispiri, che ti mostri la strada. Da noi non ci sono stati molti tennisti forti, ce ne sono stati alcuni, alcuni anche bravi. Però se non hai un esempio davanti fai più fatica. L’ho vissuta anche sulla mia pelle: spesso non ho creduto in me stessa perché non c’è stato nessuno prima di me che sia arrivato a certi livelli. Siccome non ce l’hanno fatto altre prima di te, pensi che non ci riuscirai neanche tu. Ma non è così. Devi solo crederci. Molte volte mi sono detta ‘anche se ti allena in Tunisia, puoi farcela ad arrivare in alto’. Bisogna credere nei propri sogni”.

Tecnicamente Ons è vista come una giocatrice difficile da affrontare, una di quelle che non sai mai che colpo possa tirare fuori dal cilindro. “Oggi mi è venuto bene anche il colpo dietro il paletto, era un po’ di tempo che volevo farlo ma non si era mai presentata l’occasione. Io dico sempre che il mio gioco rispecchia il mio carattere. A me non piacciono le routine, a me piace divertirmi sempre con cose diverse, fuori dal campo faccio un sacco di battute, magari anche troppe e spero che le altre giocatrici non la vivano male. Ma io provo solo a divertirmi e a divertire. Il tennis è un bel lavoro da fare per vivere, ma non durerà per sempre. Quindi lo vivo come un aspetto della mia vita, della mia personalità più ad ampio raggio”.

Sul Centrale contro Muguruza ha stabilito un record ventennale (da quando cioè viene tenuta traccia): “Ho vinto 16 punti di fila nel terzo set? Sì, ma io pensavo solo a non sprecare troppe energie, volevo che i punti fossero brevi e non troppo dispendiosi. Per questo sono stata così aggressiva”. Ha funzionato. E proprio su uno dei campi cui era più affezionata da spettatrice.

“A dire il vero non ho mai guardato molto tennis, perché in Tunisia non è del tutto della nostra cultura. Però ricordo un grande match tra Roddick e Federer, io tifavo per Andy perché è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti. Ma mi ero emozionata molto anche quando vinse Murray”.

Ma che è successo prima del match point? “Da molto tempo soffro di stomaco, nulla di grave e mi dispiace quando succede che devo interrompere il gioco in quel modo e rompere il ritmo alle altre giocatrici. Mi capita soprattutto quando sono affaticata e nervosa, ma non è nulla di che. Devo vomitare e passa tutto (ride, ndr). Me la porto dietro da molto tempo”.

Iga Swiatek: “Sto migliorando come giocatrice”

Non solo il Roland Garros. Iga Swiatek ha vinto anche Wimbledon, il titolo Junior almeno. “Sarebbe fantastico vincere anche il torneo dei grandi, un altro Grand Slam, sarebbe un sogno che si realizza per chiunque di noi. Però non ci penso molto anche perché non voglio caricarmi di pressioni, vado avanti partita per partita, passo dopo passo. Senza crearmi grandi aspettative. Credo che sia l’atteggiamento corretto. In più sento che sto giocando sempre meglio, partita dopo partita, per cui sto acquisendo sempre più fiducia in me stessa. Ho preso confidenza con la superficie, quindi è più semplice mettere in pratica il piano tattico che di volta in volta mi pongo. Cosa che quando non sei a tuo agio in campo viene molto più difficile”.

“Il mio gioco migliora perché sto migliorando come giocatrice. Quando ero più giovane mi sentivo anche fisicamente più debole, meno pronta. E poi non avevo così tante opzioni a disposizione sul campo. Anzi, diciamo pure che non aveva proprio idea di come si gioca sull’erba. Ho sviluppato queste capacità soltanto col tempo, per cui ora mi viene più facile adattarmi. Mi sento cresciuta, anche mentalmente, adesso so che posso affrontare ogni tipo di sfida. Non vado molto a rete ancora perché punto molto su un altro tipo di colpi, voglio sempre essere rapida e precisa, a volte non ho bisogno di andare avanti perché riesco a chiudere il punto prima. E poi certo il servizio è un altro colpo molto importante e penso che in questi giorni io stia servendo molto bene. Adesso mi sento in grado di mettere pressione alle avversarie, di comandare il gioco. Cosa che non riuscivo a fare quando ero n.60 o 80”.

Djokovic: “Posso giocare meglio di così”

“Ho giocato bene soltanto a tratti”, è la lucida analisi di Novak Djokovic. Tanto è bastato, però, per superare lo statunitense Kudla e andare avanti. “Non ho trovato il ritmo giusto, ma non voglio stare troppo a pensare agli aspetti negativi. Certamente so che posso giocare molto meglio di così e spero proprio di farlo nei turni a venire”. Quando il gioco non supporta, ci pensa il carattere: “Le esultanze? Sì, aggressive ma a volte servono per darti la scossa, per lasciar andare la tensione, la pressione. Ti liberano”. E di pressioni Nole quest’anno ne avrà parecchie, tra aspettative di Grand Slam e medaglie olimpiche.

“Sono molto motivato riguardo alle Olimpiadi. Voglio giocarmi una medaglia, anzi a dirla tutta ho le più grandi aspettative per i Giochi, si tratta dell’evento sportivo più importante del mondo, si giocano ogni quattro anno e io voglio fare bene. E poi rappresentare il mio Paese per me è l’onore più grande. Vincere lì è il mio secondo obiettivo stagionale dopo i Grand Slam. Ora però penso soltanto a Wimbledon. Per tutto il resto ci sarà tempo, anche perché so di poter fare affidamento sulle mie capacità di recuperare mentalmente e fisicamente tra un grande evento e l’altro. L’ho già fatto in passato e spero di poterlo fare bene ancora in futuro”.

Karolina Pliskova: “Rischio molto col servizio”

Il terzo turno lo ha superato battendo per 6-3 6-3 la connazionale Martincova, Karolina Pliskova. Ma il risultato non dice tutto. “Il punteggio non racconta la vera storia della partita, è stata molto più dura di quanto non dica il tabellone. Soltanto i primi due giochi sono durati 20 minuti… La mia avversaria non aveva nulla da perdere, ma sono contenuta di aver giocato bene specialmente nei momenti chiave, tenendo sempre il servizio quando c’era bisogna di farlo. Credo di aver giocato degli ottimi colpi. Ma sto disputando un buon torneo, in realtà, mi sento molto solida e in battuta non perdo colpi”. La strategia sull’erba non può essere del tutto attendista: ”Non puoi semplicemente aspettare l’errore della tua avversaria, devi vincere tu i punti. E poi mi piace giocare su questa superficie per le variazioni, il back per esempio, va usato bene. So che quando colpisco per fare il punto senza essere attendista, posso battere chiunque. Questo è il mio piano per Wimbledon.

"L’esperienza aiuta, soprattutto contro giocatrici che magari non sono mai arrivate oltre il terzo turno oppure alla seconda settimana di un torneo dello Slam. Aiuta non solo durante i match ma anche nell’approccio a determinati eventi, come i major. Sai come allenarti, come recuperare, che cosa fare e che cosa no durante i giorni senza match. Questo conta”.

Per Karolina tanti ace ma anche tanti doppi falli: “Alcuni credo siano anche positivi, perché sono fatti con un ‘senso’, altri invece proprio non li dovrei commettere. Ma ho sempre l’impressione che pure con la seconda palla, quando entra, io sia in grado di portare a casa tanti punti. Col servizio riesco a mettere molta pressione addosso alle mie avversarie. Qui gioco molto sul servizio, perché poi tenendolo spesso riesci a far servire le altre sotto pressione. È giusto rischiare un po’ di più su questa superficie”.