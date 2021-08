Parte la caccia agli scudetti, sotto il sole di Riccione

La coppia femminile che ha vinto gli ultimi tre scudetti si è separata, e l’elenco pretendenti al trono maschile non è mai stato così lungo e colmo di giocatori di qualità. Anche – o soprattutto – per questo, l’edizione 2021 dei Campionati Italiani Assoluti outdoor, al via da lunedì 23 agosto sui tre campi del Sun Padel di Riccione, si annuncia come la più avvincente degli ultimi anni, perfettamente in linea con la crescita di numeri, passione ed entusiasmo nei confronti di una disciplina che si arricchisce di continuo.



Ogni settimana arrivano nuovi protagonisti, nuovi club e nuovi tornei, eppure gli Assoluti profumano già di appuntamento fisso e hanno conservato la loro collocazione sotto il sole di Riccione, per dirla col ritornello di una hit estiva datata 2017. Curiosamente, proprio l’anno della prima edizione degli Assoluti in riva all’Adriatico (letteralmente: il club confina con la spiaggia), che lo scorso anno si sono rivelati più forti della pandemia e dodici mesi dopo sono pronti a eleggere un’altra volta le due coppie più forti del padel italiano, fra le 93 in gara nel maschile e le 38 del femminile.

Come accennato, il torneo femminile ha già una certezza ancora prima del via, visto che a differenza di quanto successo nel 2018, 2019 e 2020 a cucirsi sul petto lo scudetto non saranno Chiara Pappacena e Giulia Sussarello. O almeno non entrambe, visto che il loro percorso professionale si è diviso e sia la laziale sia la comasca saranno in gara a Riccione con le loro nuove compagne. Pappacena giocherà con Giorgia Marchetti, con la quale ha iniziato a fare coppia fissa e immediatamente con splendidi risultati, come il successo internazionale nel FIP Rise di Lecce e le vittorie nelle prime due tappe del Circuito Slam padel by Mini. Giulia Sussarello farà invece squadra con Carolina Orsi, che da inizio stagione si è trasferita a Madrid per dedicarsi ai tornei del World Padel Tour, ma nell’evento clou del calendario nazionale ci sarà.



Presenti anche Emily Stellato e Valentina Tommasi, che formano la terza miglior coppia azzurra e proprio a Riccione hanno vinto a maggio il loro primo torneo internazionale, e pure Roberta Vinci. I giorni di allenamento a Legnano con Giulia Sussarello lasciavano intendere che l’ex stella del tennis italiano si stesse preparando per l’evento, ma fino a meno di 24 ore dalla chiusura delle iscrizioni il suo nome non figurava nell’entry list. È arrivato in extremis, in coppia con una big come Erika Zanchetta, come ennesima prova del desiderio della tarantina, già numero 7 della classifica mondiale WTA, di fare sempre più sul serio col padel. Nella seconda tappa Slam in Abruzzo è arrivata in finale insieme a Camilla Scala, lottando contro Pappacena/Marchetti, e con una compagna ancora più esperta Robertina può puntare molto in alto.

Ancora più aperta la lotta al trono nel maschile, con Simone Cremona e Marcelo Capitani nel ruolo di campioni uscenti. Il piacentino e l’italo-argentino quest’anno non sembrano più imbattibili come è stato per buona parte del 2020, anche se con il recente successo nella seconda tappa Slam al Costa dei Trabocchi Sporting Club hanno mandato un bel messaggio a tutte le coppie avversarie. Lassù in cima al tabellone rimangono loro, ma se vorranno bissare il successo di dodici mesi fa (Cremona va addirittura a caccia del quarto scudetto outdoor negli ultimi cinque anni) dovranno battere una concorrenza mai così agguerrita.



Dando uno sguardo al tabellone, che vedrà le coppie più forti esordire fra giovedì e venerdì, gli avversari più attrezzati per negare il bis a Cremona/Capitani sembrano Michele Bruno – primo italiano di nascita nella classifica del World Padel Tour, al numero 141 – e l’italo-argentino Juan Manuel Restivo, numero 75 al mondo. I due, accreditati della seconda testa di serie, sono compagni di colori nel Circolo Canottieri Aniene e per questa edizione degli italiani hanno deciso di fare squadra, per provare a conquistare quello scudetto che Bruno vinse già nel 2019 e sfiorò lo scorso anno, entrambe le volte insieme a Luca Mezzetti.

Ripongono grandi ambizioni nell’evento di Riccione anche Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi, due che nel giro di un paio di stagioni sono riusciti a guadagnarsi un posto in nazionale, e anche Nicolò Cotto e l’italo-argentino German Tamame, ormai insieme sempre più spesso. I due hanno iniziato – e via via intensificato – un progetto comune che nel giro di pochi mesi li ha già visti vincere un titolo internazionale e togliersi altre soddisfazioni, e hanno i mezzi per giocarsela con tutti i favoriti. Da tenere d’occhio anche Alessandro Tinti e Luca Mezzetti, che hanno già sorpreso tutti a luglio vincendo a Roma la tappa inaugurale del Circuito Slam padel by Mini, e insieme hanno trovato una grande affinità.



Sarà invece una novità la coppia Cattaneo-Cassetta, due giocatori dal grande potenziale che tentano l’effetto sorpresa, così come un paio di coppie che uniscono un giocatore italiano fuori dall'elenco dei soliti noti a un italo-argentino di grande esperienza nel World Padel Tour. Una è quella composta dal 2.1 Mattia Guerra e da Andres Britos, pilastro della nostra nazionale nelle ultime competizioni e oggi numero 105 del ranking, ma già capace di arrivare molto più avanti. L'altra è quella che vedrà il prima categoria torinese Gianluca Angilella dividere il campo addirittura con Luciano "Lucho" Capra, numero 13 del mondo e quest'anno vincitore del Master di Valladolid del World Padel Tour, in coppia con Maxi Sanchez. Un giocatore di altissimo livello che a Riccione proverà a fare la differenza. Sarà la sua prima volta ai Campionati Italiani, a riprova del prestigio (e del livello) di una manifestazione diventata sempre più ambita.