Passaro e Moroni a caccia dei quarti a Lisbona

Obiettivo quarti di finale per Francesco Passaro e Gian Marco Moroni. Due dei sei italiani approdati al secondo turno del "Del Monte Lisboa Belem Open" scenderanno in campo nella giornata di mercoledì per entrare fra i migliori otto del Challenger ATP dodato di un montepremi da 45.730 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Lisbona, in Portogallo.

Il primo sarà Francesco Passaro (n.122 ATP), terzo favorito del seeding, che all'esordio ha superato 64 36 61 la wild card locale Frederico Ferreira Silva (n.249 del ranking). Il 21enne perugino, n. 9 della Race to Milan che qualifica i migliori otto U21 della stagione alle Intesa Sanpaolo Next Gen Finals di novembre, se la vedrà adesso con il kazakho Timofej Skatov (n. 233, in tabellone come "alternate") con cui non condivide precedenti.

Subito dopo Passaro sarà la volta di Gian Marco Moroni (n.331 ATP) che al primo turno ha trovato un buon successo contro il francese Manuel Guinard (n.147), ottavo favorito del torneo, con il risultato di 63 76(4). Il 24enne romano proverà a centrare i quarti del Challenger portoghese affrontando un altro giocatore transalpino, Benoit Paire (n. 165 del mondo), che incontra per la prima volta.

Giovedì scenderanno in campo gli altri quattro italiani approdati al secondo turno del "Del Monte Lisboa Belem Open", che daranno vita a due derby interni ai colori azzurri.

Giulio Zeppieri (n.171 ATP) si scontrerà con Franco Agamenone (n.145 ATP), sesta testa di serie del torneo portoghese, per la seconda volta in carriera, dopo che il 29enne italo-argentino si è imposto su di lui quest'anno ai quarti di finale del Challenger di Roma.

L'altra sfida tutta azzurra al secondo turno del torneo portoghese vedrà impegnati Marco Cecchinato (n.137 ATP), quinto favorito del seeding, e Gianluca Mager (n.162 ATP). Il 29enne palermitano è avanti 1-0 negli scontri diretti dopo la vittoria in tre set al primo turno del "Sardegna Open" nel 2020.

In precedenza erano arrivate due sconfitte per i colori azzurri: Andrea Pellegrino (n.136 ATP, "best ranking" dopo la finale di Genova), è stato battuto 75 62 dall'austriaco quarto favorito del seeding Filip Misolic (n.141 ATP), mentre Riccardo Bonadio (n.184 ATP) ha ceduto al qualificato francese Luca Van Assche (n. 289) con lo score di 46 61 76(4).

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI