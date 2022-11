Passaro perde ma sorride: “Soddisfatto, i progressi si vedono'

Francesco Passaro non l’aveva sognato così il suo esordio alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano, ma il suo primo avversario Jiri Lehecka è stato troppo forte. Nel giorno del suo 21esimo compleanno il ceco, numero 74 Atp, ha giocato un match quasi perfetto e si è preso (per 4-1 4-3 4-1) la prima vittoria del Gruppo Verde. Nonostante la sconfitta in tre set, il bilancio dei punti totali dice 57 a 47, segno che c’è stato equilibrio, fra i motivi della soddisfazione del perugino.



“Sono contento di ciò che ho fatto oggi – ha detto Passaro in conferenza stampa –, anche se non mi sono espresso al massimo, anche per colpa di un po’ di emozione. Giocare su un campo come questo è motivo d’orgoglio. Era la mia prima volta in un palcoscenico simile e credo di aver disputato una buona partita, contro un avversario molto forte. Malgrado la sconfitta la ritengo una giornata positiva: sto migliorando sotto vari aspetti, sui quali sto lavorando insieme al mio team. Mi auguro di poter fare ancora meglio nei prossimi incontri”.

La superficie molto rapida dell'Allianz Cloud ha fato una mano al tennis di Lehecka, più abituato a competere sui campi veloci, ma anche l’azzurro negli ultimi dodici mesi ha fatto progressi enormi sul duro, alla base della scalata che dal numero 605 di inizio anno l’ha portato al best ranking alla 119esima posizione.



“In passato mi sono sempre allenato e ho sempre giocato di più sulla terra – ha spiegato –, mentre dal 2022 ho deciso di intraprendere un percorso diverso, a partire da 9 settimane di preparazione al centro federale di Tirrenia, nelle quali ho giocato sempre sul cemento. Poi ho iniziato l’anno con cinque tornei Itf a Monastir (Tunisia, ndr), ottenendo ottimi risultati. Diciamo che è stata una sperimentazione che ha funzionato, tanto che ora i campi rapidi iniziano a piacermi forse più della terra battuta. Già rispetto ai tornei di Firenze e Napoli, mi sento ancora migliorato: sono molto felice dei progressi che sto compiendo rapidamente”.

Ad alimentare la tensione della prima volta in un evento così importante ci si è messo anche il format particolare, che al primo impatto non ha convinto l’azzurro. “Sembrava di essere dentro un vortice: tutto un po’ troppo veloce. Non mi piace molto il cambio campo ogni tre game: si riposa meno, si beve meno. Capisco che sia fatto per il pubblico, ma in campo rende tutto un po’ più complicato”.



Francesco avrà modo di prendere ulteriore confidenza con certe regole nei prossimi due match, uno con Brandon Nakashima e l’altro con Matteo Arnaldi. Sarà la prima sfida tutta italiana nella storia dell’evento. “Non sarà un incontro facile da gestire, perché entrerà in gioco il fattore mentale. Io e Matteo ci conosciamo da molto tempo e siamo molto amici: sarà bellissimo poterlo affrontare in un evento del genere. Nakashima, invece, non lo conosco particolarmente. Mi sono allenato con lui il primo giorno e basta. Ma rimedierò studiando un po’ il suo incontro di stasera”.



Nel passato di Francesco, tifoso interista (domenica era a Torino per Juventus-Inter, ma non ha portato fortuna), c’è il calcio, da portiere ma anche da attaccante, e la passione è rimasta. Ma nel presente c’è solo il tennis e per il futuro l’obiettivo è quello di tentare l’assalto al best ranking di Francesco Cancellotti, miglior tennista umbro di sempre, arrivato al numero 21 del mondo.



“Mi piacerebbe superarlo per diventare il perugino più forte della storia – ammette –, ma Francesco è stato molto forte ed è arrivato molto in alto. Non sarà per niente facile. Siamo amici, mi scrive spesso: quando lo rivedrò non mancherò di chiedergli qualche consiglio”. Il primo potrebbe essere come fare a esprimersi al meglio davanti al pubblico italiano: entrambi i titoli ATP di Cancellotti sono arrivati nel nostro paese.