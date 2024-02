Patiniotis/Dominguez: 'Battere Belasteguin è un sogno, non possiamo crederci'

Grande sorpresa al Riyadh Season Premier Padel P1, evento del Premier Padel trasmesso in esclusiva da SuperTennis. La coppia italo argentina formata da Aris Patiniotis e Facundo Dominguez ha infatti battuto al primo turno il tandem composto da Luciano Capra e Fernando Belasteguin, leggenda di questa disciplina e numero uno del mondo per 16 anni consecutivi col punteggio di 46 61 64.

Ecco l'emozionante intervista concessa a caldo a fine partita.

?????@ArisPatiniotis & F. Dominguez's reactions after their 4-6 / 1-6 / 4-6 win over F. Belasteguin and L. Capra at the Riyadh Season Premier Padel P1 #PremierPadelP1 #RiyadhSeasonP1 pic.twitter.com/PkczW5k4j3

— Premier Padel (@premierpadel) February 27, 2024



