Pechino: che grinta Paolini, eliminata Haddad Maia!

Jasmine Paolini ha superato il primo turno del “China Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.127.389 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino e trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.37 WTA, ha battuto in rimonta per 36 64 64, dopo una battaglia di tre ore, la mancina brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.16 del ranking e 15 del seeding, reduce da un curioso incidente (era “esplosa” la porta di vetro della doccia della sua stanza d’albergo ed il vetro le aveva ferito le dita) che l’aveva costretta al forfait un paio di settimane fa nel “1000” di Guadalajara. “Bia” può recriminare per non aver sfruttato un vantaggio di un set e di 3-1 nel secondo. Ma a dirla tutta l’andamento della partita è stato davvero folle.

Il match. La tennista toscana aveva vinto al tie-break decisivo l’unico precedente con la 27enne di San Paolo, disputato nei quarti dell’ITF da 25mila dollari di Clermont-Ferrand (cemento) nel 2016. Per tutto il primo set, giocato con grande intensità, servire è un handicap: sono sette i break consecutivi, con la brasiliana che è la prima a tenere un turno di battuta, nell’ottavo game, non prima però di aver annullato tre palle-break (5-3). Anche nel nono gioco si lotta e Jasmine annulla ben cinque set-point prima di lasciare via libera ad Haddad Maia che sigla il 6-3 al termine del game più lungo dell’incontro (20 punti).

Nel secondo gioco del secondo parziale Paolini blocca a quattro la striscia positiva della sua avversaria (1-1). Nel quarto, però, alla prima palla-break del parziale, con un diritto incrociato che finisce lungo l’azzurra torna a cedere la battuta (3-1). Ma Jasmine mette a segno il contro-break immediato (3-2) e poco dopo, su un errore di rovescio di “Bia”, completa il riaggancio (3-3). La brasiliana si salva nel settimo game (4-3) ma non nel nono, con l’azzurra che mette la testa avanti perla prima volta nel set (5-4). Decimo gioco ad altissima intensità con colpi sempre giocati a tutto braccio: Haddad Maia spreca una prima chance di contro-break sotterrando in rete il diritto, la seconda invece la cancella Paolini con un rovescio velocissimo in contropiede che atterra all’incrocio e poi alla seconda opportunità (la prima l’aveva cancellata la brasiliana con un diritto lungolinea) pareggia il conto (6-4).

Il mood vincente di Jasmine prosegue anche nella frazione decisiva con “Bia” che alla quarta palla-break cede di nuovo la battuta (1-0). L’azzurra conferma il vantaggio (2-0) e poi giocando a braccio oramai libero dilaga, prendendosi anche un secondo break e volando sul 4-0. E provocando un gesto di sconforto anche in una fautrice del “pensare positivo” come la 27enne di San Paolo. Con un ace nel quinto game Haddad Maia interrompe a sette giochi la serie vincente dell’azzurra (4-1) e si riprende anche uno dei due break (4-2), rifacendosi pericolosamente sotto (4-3). Improvvisamente con il diritto soprattutto Paolini non prende più il campo e “Bia” completa la rimonta (4-4). Jasmine però si risveglia e nel nono game, dal 30-0 per la sua avversaria, infila quattro punti consecutivi e si riprende un break di vantaggio (5-4): nel decimo gioco con un rovescio incrociato sulla linea l’azzurra cancella la palla del contro-break e poco dopo può finalmente esultare sul diritto largo della brasiliana (6-4).

Al secondo turno Paolini dovrà vedersela con la cinese Yue Yuan, n.147 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che ha eliminato in tre set la belga Elise Mertens, n.29 WTA. Tra Jasmine e la 25enne di Yangzhou non ci sono precedenti.

Guidano il seeding la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, rispettivamente n.1 e n.2 del ranking mondiale.