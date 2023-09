Pechino, rimpianto Cocciaretto. In campo Trevisan

Finisce al primo turno la prima partecipazione di Elisabetta Cocciaretto al China Open, ultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino e trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. . Dopo un ottimo primo set, la numero 32 del mondo ha finito per cedere 16 63 64 contro Marta Kostyuk, numero 45, che ottiene così la 24ma vittoria in carriera contro una Top 50. L'ucraina, che era numero 56 di questi tempi un anno fa, affronterà Ons Jabeur o una qualificata.

E' in campo Martina Trevisan, n.41 WTA, reduce dai quarti del “1000” di Guadalajara (con tanto di 4 match-point mancati contro la statunitense Dolehide), che affronta la tedesca Tatjana Maria, n.53 del ranking. Il match è il secondo dalle 6.30 ora italiana sul campo Moon.

La 36enne di Bad Salgau ha vinto in due set l’unico precedente con la 29enne mancina di Firenze, andato in scena nel primo turno ad Acapulco (cemento) nel 2019.

In caso di successo, la toscana al secondo turno troverebbe la vincente di Zheng-Rybakina (n.5).

