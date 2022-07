Pera, la grande estate continua: è in finale anche ad Amburgo

Continua l'estate di successi di Bernarda Pera. La statunitense ha conquistato il suo primo titolo WTA a Budapest la scorsa settimana e ha allungato a undici la striscia di vittorie consecutive, qualificazioni comprese in Ungheria, senza perdere nemmeno un set. Ha centrato infatti la finale ad Amburgo grazie al 62 64 su Maryna Zanevska. Sfiderà Anett Kontaveit: l'incontro sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Pera, numero 81 del mondo, aveva perso le cinque partite precedenti giocate prima di iniziare le qualificazioni a Budapest. E sta trovando un cambio di passo, iniziato già con la finale del WTA 125 di Karlsruhe (equivalente a un Challenger) capace di farle dimenticare anche un 2021 in cui non aveva mai superato il secondo turno nel circuito maggiore.

Il successo su Zanevska suona come una sorta di rivincita perché proprio contro la belga, nelle qualificazioni a Doha a inizio anno, aveva sofferto un infortunio alla coscia destra per cui era rimasta fuori due mesi.

"Sto lavorando duro da tanto tempo, in allenamento mi sentivo bene ma non riuscivo a mantenere lo stesso livello in partita. Qualcosa è cambiato, forse mi sono rilassata un po' e così, una vittoria dopo l'altra, è tornata anche la fiducia".

In finale, Pera proverà ad allungare la serie di vittorie contro la numero 2 del mondo, Anett Kontaveit. L'estone ha sconfitto in semifinale Anastasia Potapova 63 75 forte di 17 vincenti nel solo primo set. Ha così raggiunto la 16ma finale WTA in carriera, la prima da Doha lo scorso febbraio, quando perse contro Iga Swiatek. Dopo la polacca, numero 1 del ranking, Ons Jabeur e Veronika Kudermetova, Kontaveit è diventata la quarta giocatrice con almeno quattro finali WTA nel 2022.

"Ho dovuto giocare un ottimo tennis per battere Anastasia oggi" ha detto Kontaveit, che insegue il settimo titolo in carriera nel circuito maggiore. L'estone partirà evidentemente favorita. Nel primo, e finora unico confronto diretto, al primo turno a Wimbledon quest'anno, ha vinto 75 61.