Pescara: avanzano Miceli e Castagnola

Prima giornata del main draw del 15.000 dollari ITF Regione Abruzzo presso il Circolo Tennis Prati 37 a Pescara.

Pubblico da finale per il match del giovanissimo Vito Darderi con l’esperto giocatore romano Marco Miceli.

Darderi cede dopo una partita bellissima vinta da Miceli per 64 57 60, confermando però il suo gioco di gran talento.



Luca Castagnola supera Daniel Bagnolini per 26 62 62.

Leonardo Malagaroli dopo una maratona di tre ore ha la meglio su Niccolò Catini per 64 57 76.

Altri risultati: Nidunjianzan – Galoppini 57 64 75.

La testa di serie numero 2 l’abruzzese Andrea Picchione con un secco due a zero supera la promessa azzurra Gabriele Vulpitta.

Peter Buldurini in due set si sbarazza del russo Vylegzhanin.

Luciano Carraro supera per 63 60 l’argentino Ezequile Simonit.

La testa di serie numero 1 Facundo Juarez con un secco 63 63 supera l’avezzanese Gianluca Di Nicola.

Giorgio Ricca con facilità su Luca Parenti per 62 60.

Successo dell’azzurro romagnolo Carlo Alberto Caniato su Riccardo Balzerani per 67 62 63.