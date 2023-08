Pescara: Carraro batte Juarez e vola in semifinale

Nel 15.000$ della Regione Abruzzo che si gioca presso il Circolo Tennis Prati 37 di Pescara, cade il n.1 del tabellone Facundo Juarez, sconfitto in due set da Luciano Carraro che in semifinale affronterà ora Peter Buldorini, vincitore in due set contro Marco Miceli.

Nella parte bassa del tabellone prosegue il cammino di Giulio Perego che in tre set ha superato l'argentino Lorenzo Gagliardo. Il premio per la wild card azzurra sarà ora una semifinale contro il n.8 Luca Castagnola.