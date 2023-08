Pescara: domenica al via le qualificazioni

Da domenica 6 agosto andrà in scena il torneo internazionale ITF Regione Abruzzo 15.000 dollari facente parte del Circuito “Tennis tour I love Abruzzo”. Si partirà domenica mattina alle 9.30 con le qualificazioni a 32. Inizio del tabellone principale lunedì 7 agosto.

Finale di doppio prevista per venerdì 11 mentre quella di singolare per sabato 12.

La meglio gioventù del tennis italiano a Pescara. Direttamente dal torneo di Wimbledon Junior Gabriele Vulpitta e Carlo Albero Caniato. Battesimo ITF da professionista, invece, per il quindicenne Vito Antonio Darderi, medaglia d’oro alle Olimpiadi giovanili di Maribor di due settimane fa, e tanti altri ancora.

Nel tabellone la testa di serie numero 1 è l’Italoargentino Facundo Juarez mentre la 2 è l’Abruzzese Andrea Picchione.