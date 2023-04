Petra Kvitova conquista Miami: salva 5 set point e batte Rybakina in 2 set

La ceca Petra Kvitova, 33 anni e numero 12 del mondo, vince con pieno merito il titolo 1000 di Miami battendo in finale la kazaka Elena Rybakina per 76 62 in un'ora e 42 minuti. E' il 30esimo titolo della carriera per la ceca, il primo a Miami, un torneo che non gli aveva mai portato fortuna: nelle 12 passate partecipazioni, Petra non era mai riuscita a superare i quarti di finale raggiunti nel 2014 (sconfitta dalla Sharapova), 2019 (battuta dalla Barty) e 2022 (superata dalla Swiatek).

Questa volta è stata una marcia trionfale: sei partite, sei successi e un solo set perduto nei quarti contro Ekaterina Alexandrova.

Kvitova vince il sorteggio e decide di rispondere. La scelta sembra azzeccata perché va subito 15-40, ma la Rybakina annulla le due palle break e con quattro punti di fila tiene il primo turno di battuta. A zero invece è il primo game al servizio per la ceca. La Kvitova fa il primo pugnetto del match sulla terza palla del 2-2 che trasforma forzando in uscita dal servizio. E' uno dei pochi game lottati sul servizio della Kvitova che serve un elevato numero di prime per poi chiudere il punto nello scambio successivo. Sul 4 pari la Rybakina va in affanno, perde malamente la battuta e l'ex numero 2 del mondo può servire per chiudere il set. La partita si infiamma di colpo perché la Rybakina approfitta del momento no della rivale per fare il controbreak.

Su 5-6 è la Kvitova a dover servire per allungare al tie-break, un tie-break folle giocato bene da entrambe con 10 set point complessivi, 5 mancati dalla kazaka e chiuso dalla ceca al quinto set point in suo favore. La prima ad arrivare al set point è la ceca sul 6-5, poi la Rybakina sul 7-6, la Kvitova sull'8-7 (la palla pizzica la riga e la Rybakina si salva). Sul 9-8 ancora la Rybakina, sul 10-9 la Kvitova, sull'11-10 ancora Rybakina. Dopo i primi due mini-break nelle fasi iniziali del tie-break, sull'11 pari arriva il mini break importantissimo per la Rybakina che gioca il primo set point (quarto complessivo) sul servizio. Ma la Kvitova assesta il rovescio e si salva. Sul 13-12 quinto set point per la Rybakina, sul 14-13 quarto set point per la Kvitova. Sul 14 pari mini break, questa volta per la Kvitova e quinto set point, il primo sul servizio della ceca. Il dritto della Rybakina finisce sul nastro e dopo 66 minuti la ceca è meritatamente avanti.

Nel secondo set Petra continua a servire con percentuali altissime. Manca la palla del 4-0, ma sale comunque sul 4-1. Sul 5-2 la Rybakina perde ancora la battuta e la Kvitova, incredula, ottiene la più importante vittoria degli ultimi 5 anni. La due volte regina di Wimbledon (2011 e 2014) conferma la grande attitudine a giocare le finali: 30 vittorie in appena 41 finali giocate. La vittoria a Miami riporta la ceca tra le prime 10 giocatrici del mondo. Rybakina rimane numero 7.