Phoenix su Super>Tennis, Fognini avanza: 'Ho ancora fame'

Avanza Fabio Fognini in singolare all'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 sul duro (Laykold, montepremi $225.500) al Phoenix Country Club che sarà trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX fino al 17 marzo. L'azzurro piega 76(4) 62 Michael Mmoh. Dopo un primo set complesso, condizionato dal vento, in cui Fognini spreca per due volte un break di vantaggio, il secondo è decisamente più lineare.

"Sono contento, è la mia prima volta qui in questo bel torneo. Sono felice di aver superato il primo turno. L'anno scorso è stato complicato, ho avuto tanti infortuni. Sono fortunato, mia moglie [Flavia Pennetta] ha giocato a tennis e sa cosa voglia dire. Cerco di continuare a godermela, sono ancora affamato, vediamo cosa mi porterà questo 2024" ha detto Fognini dopo la partita.

Challenger Phoenix, Fognini batte Mmoh: la cronaca

Il break nel secondo turno di risposta lancia Fognini avanti 2-0 poi 4-2. Mmoh però recupera lo svantaggio (4-4). L'azzurro si innervosisce, protesta ma non perde il controllo della partita, nemmeno quando va a servire per il match dopo il secondo break ma incassa il contro-break e riparte daccapo al tie-break. La part

E' qui che si vede la differenza tra un giocatore che è stato numero 9 del mondo e uno che al massimo è arrivato al numero 81. L'esperienza, l'abitudine a certi momenti sposta gli equilibri. Fognini chiude 7-4 al primo set point poi piazza il break in avvio di secondo set e si invola sul 4-1 al termine di un game con ben tre ace all'attivo.

Cresce l'efficienza e l'incidenza del servizio di Fognini nel secondo set, mentre sembra calare il vento che ha condizionato il livello delle prestazioni nel primo set. Il ligure tesse una trama di gioco impossibile da contrastare per l'avversario, che tende a scoraggiarsi e a sbagliare con maggiore, per lui preoccupante, regolarità. L'ultimo rovescio affossato alla base della rete fa calare il sipario sulla partita.

Al prossimo turno Fognini affronterà Aleksandar Vukic, che ha da poco tolto un set a Indian Wells a Novak Djokovic, poi sconfitto da Luca Nardi. L'australiano ha raggiunto un best ranking di numero 48 lo scorso agosto dopo la prima finale ATP in carriera ad Atlanta e al terzo turno centrato da lucky loser al Masters 1000 di Toronto a cui è arrivato battendo l'allora numero 15 del mondo Borna Coric e Sebastian Korda.

Nato a Sydney da genitori emigrati dal Montenegro, tre volte All-American nel suo periodo trascorso alla University of Illinois, negli USA, vanta due titoli Challenger su nove finali giocate, a Bangalore-2 nel 2022 e a Busan nel 2023.

Fognini raggiunge così negli ottavi Matteo Berrettini, che ha sconfitto all'esordio Hugo Gaston. Il ligure è in corsa anche in doppio, in coppia con Thanasi Kokkinakis. I due aspettano ai quarti la coppia ispano-statunitense Hach Verdugo/Moreno de Alboran oppure i numeri 2 del tabellone, il francese Fabrice Martin con il polacco Hugo Nys.



LIVESCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI

GLI HIGHLIGHTS DEI