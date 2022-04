Più premi e opportunità: è lo Slam by Mini più ricco di sempre

In un padel che si sviluppa alla velocità della luce, sia in termini di popolarità sia per quanto riguarda il mondo dei professionisti, lo Slam padel by Mini non poteva certo stare a guardare. Negli anni il circuito di punta del calendario nazionale ha contribuito alla diffusione della disciplina nel paese, offrendo soddisfazioni e visibilità ai nostri giocatori più forti, e ora punta a rimanere un veicolo prezioso sia per il gioco sia per i suoi protagonisti. La più grande novità dell’edizione 2022, che scatta oggi con i primi incontri sui campi del K Sport di Triggiano (Bari), è un montepremi più che quadruplicato rispetto al passato.



Lo scorso anno era di 3.000 euro complessivi per ciascuna tappa, da dividere fra uomini e donne, mentre nel giro di dodici mesi è schizzato addirittura a 12.500: 7.500 per l’Open maschile e 5.000 per quello femminile, con una disparità semplicemente figlia delle importanti differenze numeriche in termini di iscrizioni. E non è tutto, perché oltre a premi più ricchi per chi vince, il circuito ha esteso la distribuzione del prize money dagli ottavi di finale (prima partiva dai quarti per gli uomini e dalle semifinali per le donne), e allargato l’ospitalità gratuita dagli ottavi.



Si tratta di passi avanti notevoli sia perché aumentano il valore e l’appetibilità degli appuntamenti tricolori, in un calendario internazionale sempre più fitto, sia perché possono significare molto per i giocatori, che grazie a montepremi molto più corposi rispetto al passato vedono sempre più vicina la possibilità di lanciarsi in una vera e propria attività professionistica.

Come accennato, il circuito 2022 parte da Triggiano, uno dei centri di punta in Italia in termini di attività, nonché l’unico club rimasto in calendario dal 2021. Gli altri sono cambiati tutti, e nell’elenco è impossibile non notare l’assenza di appuntamenti a Roma, capitale d’Italia anche nel padel. Fa rumore, ma non è un male, visto che rappresenta l’ennesima prova – anche se ormai non ce n’è più bisogno – di quanto il gioco sia ormai un fenomeno nazionale, con sempre più strutture in grado di ospitare appuntamenti così importanti.



Il secondo si giocherà nel Milanese, nella struttura aperta dagli ex calciatori Nicola Amoruso e Alessandro Budel nell’affascinante golf club del Castello di Tolcinasco. La terza sarà invece fra giugno e luglio al Sun Padel di Rimini, club “cugino” di quello riccionese che ha ospitato le ultime edizioni dei Campionati Italiani estivi, mentre per la quarta il circuito farà di nuovo tappa al sud, ai primi di agosto al Rama Padel di Napoli. Indoor quinta e sesta tappa: prima al nuovo – e splendido – Palavillage di Grugliasco (Torino), quindi in Maremma, al The Village di Grosseto.



Ancora da definire, invece, data e sede del Master finale, al quale si qualificheranno i migliori 16 e le migliori 16 della classifica composta coi punti distribuiti in ciascuna tappa. 15.000 euro il montepremi complessivo dell’evento finale, vinto lo scorso anno da Marco Cassetta e Mauro Agustin Salandro nel maschile, e da Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti nel femminile.

Ai tornei del Circuito è consentita la partecipazione di giocatori stranieri, ma non di coppie interamente composte da stranieri. Una mossa che negli anni ha permesso a tanti dei nostri di affiancarsi a padelisti di spessore internazionale, dai quali imparare i segreti del mestiere per salire di livello.



Dando una sbirciata all’entry list dell’evento di Triggiano si può notare che succederà anche stavolta, visto che sono in arrivo in Puglia il top-50 Jorge Ruiz Gutierrez (che giocherà con Mattia Guerra, compagno di Serie A nel Village Paddle Imola), più l’italo-argentino Denis Perino, che formerà una coppia pericolosissima col campione d’Italia in carica Marcelo Capitani, e un altro ottimo giocatore come Aris Patiniotis, scivolato fuori dai primi 100 a causa di un grande infortunio che l’ha tenuto fuori per buona parte del 2021, ma ancora in grado di giocare a livelli altissimi. Presenti anche tutti i giocatori italiani di punta: ci sono Cremona/Cassetta, Sinicropi/Cattaneo, Mezzetti/Bruno e altri. Da tenere d’occhio anche gli italo-argentini Tamame/Calneggia, ex professionisti entrambi di base nel nostro paese.



Tanti i nomi di spessore anche nel tabellone femminile, nel quale spicca il ritorno in coppia di Giulia Sussarello e Chiara Pappacena. Insieme, la comasca e la romana hanno dominato il panorama nazionale per anni, prima di separarsi a metà 2021. In gara – ma non in coppia – anche le neo campionesse mondiali over 35 Sara D’Ambrogio e Alessia La Monaca, più altre storiche protagoniste del nostro movimento.



IL CALENDARIO DEL CIRCUITO SLAM PADEL BY MINI 2022

1ª tappa: 18-24 aprile K SPORT TRIGGIANO (Bari)

2ª tappa: 30 maggio-5 giugno PADEL TOLCINASCO (Milano)

3ª tappa: 27 giugno-3 luglio SUN PADEL RIMINI

4ª tappa: 1-7 agosto RAMA PADEL NAPOLI

5ª tappa: 3-9 ottobre PALAVILLAGE TORINO

6ª tappa: 21-27 novembre THE VILLAGE GROSSETO

MASTER FINALE: data e sede da stabilire