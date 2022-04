Poker rosso su Supertennis e SuperTenniX: tutto live ATP Barcellona e Belgrado, WTA Stoccarda e Istanbul

La stagione sulla terra battuta sta entrando sempre più nel vivo. Con la conclusione del terzo 1000 al maschile dell'anno, ovvero il Masters di Monte-Carlo, il circuito proseguirà con altri quattro tornei sul ‘rosso’, due 500 (ATP Barcellona, WTA Stoccarda) e due 250 (ATP Belgrado, WTA Istanbul).

BARCELLONA E BELGRADO

Da lunedì alle 11.00, Supertennis si trasferirà in Catalogna per il prestigioso ATP 500 di Barcellona. Orfano del campione uscente e maggior vincitore di titoli in singolare, Rafa Nadal, il Torneo Godo, offrirà comunque una ‘line-up' di primissimo piano con nomi del calibro di Stefanos Tsitsipas (finalista dello scorso anno), Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli azzurri al via, riflettori accesi su Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

Anche a Belgrado mancherà il campione in carica, vista l'assenza per infortunio di Matteo Berrettini. Nel 250 serbo - esclusiva del canale della FIT - il maggiore accreditato per la vittoria finale sarà ovviamente Novak Djokovic, a caccia della terza affermazione personale tra le mura domestiche.

STOCCARDA E ISTANBUL

Anche il circuito femminile promette scintille, a partire dal WTA 500 di Stoccarda, ennesima esclusiva di Supertennis. Tra le campionesse presenti in Germania, fari puntati sulla numero uno del mondo, Iga Swiatek, quanto mai desiderosa di consolidare la leadership da poco conquistata. In caso di successo, la 20enne polacca, anche in questo caso, raccoglierebbe il testimone dall'australianaAshleigh Barty, trionfatrice dell'edizione 2021.

Altra esclusiva, sarà il WTA 250 di Istanbul, torneo dalla lunga tradizione, che annovera nell'albo d'oro delle vincitrici campionesse assolute come Venus Williams, Agnieszka Radwanska e Caroline Wozniacki.

GLI IMPERDIBILI

Tanti i format targati Supertennis da non perdere questa settimana. Lunedì, alle 18.15 circa, viaggio nell'Italia del tennis giocato a tutti i livelli con Yana Kochneva che conduce 'Casa Italia’.

Martedì (ore 22.30) spazio invece alla 13esima puntata stagionale di `Tennis Parade': l’appuntamento classifico con i colpi migliori del circuito accompagnati dalle hit musicali del momento, curata da Federico Scarponi.

Last but not least, venerdì alle 14:15, immancabile l'appuntamento con la nuova puntata di 'Colpo da campione’ dove Lorenzo Fares - insieme ai docenti dell'Istituto di Formazione Roberto Lombardi e alla lavagna tattica di Simone Bertino - analizzerà ll servizio del n.1 azzurro, Matteo Berrettini.