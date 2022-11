Polonia, il presidente della Federazione si dimette: è accusato di violenze

Miroslaw Skrzypczynski si è dimesso dall'incarico di presidente della Federazione tennis polacca (PZT) dopo essere stato accusato di molestie sessuali e violenze fisiche e psicologiche. In un'intervista al portale Onet l'ex tennista e oggi deputata Katarzyna Kotula ha raccontato abusi sessuali, fisici e psicologici, che ha subito direttamente e a cui ha assistito in quegli anni. Lo descrive come "un predatore sessuale", lo accusa di averla molestata "almeno una dozzina di volte in tre anni".

Skrzypczynski ha negato le accuse e sottolineato, in una dichiarazione inviata all'agenzia di stampa Reuters, la sua intenzione di difendersi in tribunale.

L'intervista di Kotula aveva suscitato la reazione della numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, che ha invitato tutte le vittime di abusi, di qualunque genere a cercare aiuto. Anche il Top 10 polacco Hubert Hurkacz ha preso le difese, in un messaggio su Twitter, "di tutte le donne vittime di abusi".

In occasione dell'ultima riunione del Board dei dirigenti della PZT, "Miroslaw Skrzypczynski ha presentato le sue dimissioni con effetto immediato - si legge in una nota della Federtennis polacca -. Le dimissioni di Miroslaw Skrzypczynski sono state accettate all'unanimità".

La PZT, che ha promesso di creare una commissione indipendente composta da sole donne per indagare su queste accuse, ha scelto di promuovere al vertice dell'organizzazione l'ex vice-presidente Dariusz Lukaszewski.