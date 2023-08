Porto: Nardi trionfa in finale su Sousa

Luca Nardi (153 Atp) trionfa nel challenger di Porto battendo in finale la wild card portoghese Joao Sousa (352) per 57 64 61. Per Nardi è il quarto trionfo in carriera nella categoria dei challenger: in precedenza aveva vinto nel 2022 a Forlì, a Lugano e a Manacor. Con questo successo Nardi raggiunge la posizione numero 125 del mondo eguagliando il suo best ranking ottenuto il 7 novembre 2022.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI