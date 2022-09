Portoroz: martedì debutta Paolini (live alle 15 in tv)

Martedì giornata d'esordio per Jasmine Paolini nel “Zavarovalnica Sava Portoroz”, WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sul cemento di Portoroz, in Slovenia.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.55 WTA e campionessa in carca, deve vedersela con la 19enne olandese Tara Wurth, n.219 del ranking, promossa dalle qualificazioni, mai affrontata prima in carriera.

In tabellone c'è anche Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, n.27 del ranking e quarta favorita del seeding, debutterà contro la ceca Katerina Siniakova, n.82 WTA, reduce dal titolo in doppio agli Us Open (e relativo Career Grand Slam ottenuto in coppia con la connazionale Krejcikova). Tra la tennista toscana e la 26enne di Hradec Kralove non ci sono precedenti.

Testa di serie n.1 nel main draw è la britannica Emma Raducanu: la 19enne di origi canadesi, precipitata al n.83 del ranking, dopo la mancata conferma del titolo a New York (dove è uscita di scena al primo turno), precede la brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.18 WTA, la kazaka Elena Rybakina, n.25 WTA, campionessa a Wimbledon, e l'azzurra Trevisan.

