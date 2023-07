Praga: Errani fuori, Stefanini affronta Kanepi (live alle 11 in tv)

Martedì giornata d’esordio per Lucrezia Stefanini nel “Livesport Prague Open” (WTA 250 - montepremi 259.303) sui campi in cemento dello Sparta Praga Tennis Club della capitale della Repubblica Ceca.

La 25enne di Carmignano, n.102 WTA, è stata sorteggiata nella parte bassa del tabellone, nel quarto della seconda testa di serie del torneo, la cinese Lin Zhu, n.38 del ranking. Dopo i quarti di finale a Varsavia - i primi in carriera nel circuito maggiore - la 25enne toscana di Carmignano riparte affrontando al primo turno l’estone Kaia Kanepi, n.92 WTA, per la prima volta in carriera. Chi vince incontrerà al secondo turno la francese Alizé Cornet, n.65 WTA e sesta testa di serie, o la ceca Lucie Havlickova, n.228 del ranking.

Lunedì esordio amaro per Sara Errani. La 36enne di Massa Lombarda, n.119 WTA, ha ceduto 75 36 64, dopo una battaglia di quasi due ore e mezza, alla giapponese Nao Hibino, n.136 del ranking passata attraverso le qualificazioni. Sara può recriminare per non aver sfruttato un vantaggio di 5-0 nel primo set e di 3-0 con doppi break nel terzo.

