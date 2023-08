Praga, la pioggia rinvia la finale a domani

Linda Noskova (n.71 Wta) è la prima finalista dell'Open di Praga grazie alla vittoria ottenuta in due set - 61 61 - contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.99 Wta). Partita mai in discussione con la ceca brava a scappar via subito nel punteggio grazie a un doppio break e ad annullare tre palle break che avrebbero permesso alla tedesca di portarsi sul 5-2 e servizio. Nel secondo set, respinti gli assalti di Korpatsch sotto forma di due altre palle break annullate nel primo game, Noskova ha strappato due volte consecutivamente il servizio alla sua rivale chiudendo il match poco dopo l'ora di gioco alla prima occasione utile. Il successo fa della ceca la nuova virtuale n.52 del mondo, posizione che potrebbe ulteriormente migliorare in caso di vittoria finale proiettandola a ridosso della top40.

Per conoscere il nome della seconda finalista si dovrà invece attendere lunedì. La seconda semifinale tra la rumena Jacqueline Cristian (n.122 Wta) e Nao Hibino è stata infatti interrotta sul punteggio di 64 (2)67 52 in favore della giapponese n.136 del mondo. Dopo due interruzioni per pioggia intorno alle 19.30 locali è infatti arrivato il comunicato ufficiale dagli organizzatori del torneo col quale si dava annuncio della cancellazione del programma di gioco e del suo rinvio al giorno dopo.



