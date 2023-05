Pre-quali, la festa del popolo del tennis: Spiteri realizza il sogno dei 19.218

Dalila Spiteri in singolare femminile, Angelica Moratelli e Camilla Rosatello in doppio femminile, Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari in doppio maschile. Sono i vincitori delle pre-qualificazioni che si sono guadagnati una wild card per il main draw degli Internazionali BNL d'Italia. Hanno culminato il sogno dei 19.218 tesserati che hanno iniziato il viaggio del torneo più partecipato al mondo, cominciato lo scorso dicembre con i primi tornei provinciali. Tre le fasi che hanno portato i giocatori a giocarsi un posto per il torneo al Foro Italico insieme alle wild card invitate dal settore tecnico.

Una grande festa popolare, con una partecipazione che in ciascuna delle fasi si è rivelata più intensa rispetto al 2022:

Fase TPRA: +78%;Fase di IV categoria: +7%;Fase Open: +9%.

La fase iniziale ha coinvolto agonisti e non agonisti, con classifica da 4.Nc a 4.4, in tornei con la formula TPRA.

Nel corso della seconda fase, iniziata in Sardegna, si sono disputati tornei in tutte le province d'Italia, aperti a giocatori italiani, di classifica compresa tra 4NC e 4.1, in possesso di tessera agonistica e tesserati per un circolo della provincia nella quale si disputava il torneo.

Da ogni tabellone provinciale è stato promosso al tabellone regionale di conclusione di Quarta categoria, e al tabellone regionale di Terza categoria, un numero di giocatori proporzionale al numero di partecipanti al torneo provinciale.

Nell'ultima fase prima di arrivare al Foro rientrano i tornei regionali di Terza Categoria e Open. Chi è arrivato a questo punto del percorso, ha avuto la facoltà di partecipare anche a tornei in una regione diversa rispetto alla propria.

Dai tabelloni regionali si sono qualificati per il torneo di pre-qualificazioni di Roma, oltre ai vincitori di ogni tappa, anche i finalisti dei tornei che hanno avuto il maggior numero di iscritti nell’anno 2019 ed i migliori giocatori della classifica a punti cumulata, in base a questa suddivisione:

Tutto questo per arrivare qui, per sognare di essere dove oggi sono arrivati Spiteri, Rosatello e Moratelli, Arnaboldi e Ferrari. Perché 5 su 19.218 ce la fanno, e saperlo basta per alimentare anno dopo anno la magia delle pre-qualificazioni, la festa del popolo del tennis che sogna gli Internazionali BNL d'Italia.