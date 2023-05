Pre-qualificazioni su SuperTennis e SuperTenniX: la programmazione

Ci siamo. Le pre-qualificazioni per l'ottantesima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, il torneo più partecipato al mondo, sono arrivate alla fase decisiva. Dal 2 al 5 maggio i giocatori che hanno superato la fase Open regionale saranno di scena al Foro Italico.

Il regolamento prevede due tabelloni di singolare, maschile e femminile, con 32 atleti al via, e due tabelloni di doppio, sempre maschile e femminile, con 14 coppie iscritte.

SuperTennis e SuperTenniX seguiranno da vicino gli incontri. Il cuore dell'evento sarà la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Qui saranno trasmessi integralmente gli incontri in programma sul Campo Pietrangeli per tutti i giorni di gara. Al termine delle partite, le interviste a caldo saranno realizzate da Nastassja Burnett, ex numero 121 del mondo e già volto di "Race to Foro", il format di SuperTennis che ha seguito il sogno delle "pre-quali".

Le sfide del Pietrangeli si potranno seguire in streaming anche sull'app ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia e sul canale SuperTennis che aprirà finestre in chiaro compatibilmente con gli orari degli incontri del WTA 1000 di Madrid e del Sardegna Open, il Challenger 175 di Cagliari.