Premier Padel, il calendario 2023: conferme per Roma e Milano

Prima Roma, poi Milano. Sarà ancora una volta l'Italia a rappresentare uno dei pilastri fondamentali del nuovo calendario 2023 del circuito Premier Padel, annunciato oggi. In tutto sono otto le tappe previste, ma non è escluso che durante il cammino se ne aggiungano altre, come peraltro era già accaduto nel corso del 2022.

Si parte a fine febbraio, precisamente il 26, con il Major del Qatar sui campi di Doha, primo dei quattro eventi più importanti al mondo (la cui conclusione è prevista per il 5 di marzo). Poi, ecco l'estate di fuoco, aperta dalla tappa del Foro Italico, che lo scorso anno ebbe il merito di far svoltare l'intero sport della pala, con quei meravigliosi sold-out degli ultimi giorni che garantirono al mondo del padel una cornice straordinaria, mai vista nel nostro Paese (o meglio, mai vista fuori dalla Spagna).

Il torneo di Roma, secondo appuntamento con i Major, è in calendario dal 10 al 16 luglio, e sarà seguito dal P1 di Madrid, evento comunque importante, anche se di una categoria inferiore rispetto ai quattro appuntamenti top. Sarà un P1 anche l'evento argentino di Mendoza (31 luglio-6 agosto), mentre per ritrovare un Major bisognerà attendere settembre, con Parigi che ospiterà la terza tappa dal 4 al 10 settembre. Anche in questo caso, come accaduto per Roma, il passaggio dal Roland Garros ha rappresentato nel 2022 un momento cruciale nel calendario mondiale, con l'ingresso in un vero e proprio tempio dello sport, del tennis in particolare.

In autunno, si va in Egitto con il P1 di New Giza, torneo che – al di là del campo di partecipazione – potrà fornire una cornice unica nel suo genere, unica non solo nel padel ma nell'intero mondo dello sport di alto livello. Il quarto e ultimo Major sarà invece ancora una volta quello di Monterrey (Messico), dal 27 novembre al 3 dicembre. In chiusura, si torna in Italia, con la conferma della manifestazione di Milano (categoria P1), capace di fare il pieno nella prima edizione sul campo dell'Allianz Cloud. In Lombardia si giocherà dal 4 al 10 dicembre.

Entusiasta Luigi Carraro, presidente della International Padel Federation (FIP). “Il 2023 – ha detto – sarà un anno straordinario per il padel a livello professionale e amatoriale, grazie a un’altra serie spettacolare di eventi Premier Padel in tutto il mondo. Sono lieto di vedere che Premier Padel continua a concentrarsi sul benessere dei giocatori, mentre il tour prosegue sulla scia dei grandi e sorprendenti successi dello scorso anno. Alla FIP, insieme a Premier Padel, alla Professional Padel Association e ai nostri fan, siamo entusiasti di continuare questa incredibile avventura insieme”.

“I nostri tornei – sottolinea Nasser Al-Khelaïfi, presidente di Premier Padel – torneranno nelle città e nei luoghi che hanno accolto così calorosamente il circuito lo scorso anno. Essendo un tour completamente focalizzato sugli atleti, i giocatori rimarranno sempre al centro di tutto ciò che facciamo. Confidiamo in un’altra spettacolare stagione di Premier Padel”.