Venerdì 1° marzo entra nel vivo il P1 di Riyadh, in Arabia Saudita, che potrete seguire sul canale della FITP, in chiaro e gratuitamente solo sul canale 64 sul digitale terrestre, su SuperTennis. Il torneo è il primo in calendario nel circuito Premier Padel eoffre un montepremi complessivo di 470.000 euro (record per la categoria appena al di sotto dei quattro Major: Doha, Roma, Parigi e Messico).

SuperTennis trasmetterà tutte le 25 tappe del Circuito Internazionale governato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI).

L'accordo prevede la trasmissione esclusivamente sul digitale terrestre al Canale 64 (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI). In occasione degli eventi del circuito Premier Padel, dunque, chi guarda SuperTennis in streaming attraverso il sito o la piattaforma SuperTenniX, oppure via satellite, vedrà una programmazione diversa con eventi esclusivamente tennistici.

Questo il palinsesto degli incontri del Riyadh P1 che potrete seguire oggi sul canale 64 (ora italiana). Quattro le partite in diretta, quelle in programma sul Centrale:

Ore 13

[6] Jessica CASTELLO LOPEZ ESP/Claudia JENSEN SIRVENT ARG vs

[2] Beatriz GONZALEZ FERNANDEZ ESP/Delfina BREA SENESI ARG

A seguire

[q] Ignacio SAGER ESP/Salvador ORIA ESP vs [2] Arturo COELLO ESP/Agustin TAPIA ARG

Alle 17

[1] Paula JOSEMARIA MARTIN ESP/Ariana SANCHEZ FALLADA ESP vs

[4] Alejandra SALAZAR BENGOECHEA ESP/Tamara ICARDO ALCORISIA ESP

A seguire

[1] Juan LEBRON ESP/Alejandro GALAN ESP vs [3] Franco STUPACZUK ARG/MARTIN DI NENNO ARG

Il Premier Padel 2024 è iniziato in Arabia Saudita con il Riyadh Season P1 e in un continente, l’Asia, dove il padel è in rapida espansione. Nonostante sia approdato da pochi anni e non ancora in tutte le nazioni (è presente comunque in quasi due terzi dei paesi asiatici) sono 1.200 le strutture e più di 3.200 i campi da padel nel continente, con una fortissima presenza (di circa l’85%) nel Medio Oriente.

Dal 2022, il Saudi Padel Committee – la federazione di padel saudita – è affiliata alla FIP, e l’Arabia Saudita è il paese asiatico con il maggior numero di club, più di 320, la maggior parte dei quali affiliati al Committee, e campi, circa 900, quasi il 30% delle strutture presenti in tutta l'Asia. Secondo le stime del FIP Research & Data Analysis Department, sono circa 300mila gli appassionati di padel in Arabia Saudita. La provincia dove viene maggiormente praticato il padel è quella di Riyadh (quasi il 40% dei club), seguita da Eastern Province e Mecca Province.

Il Saudi Padel Commitee ha quasi 1.000 licenze professionistiche: in campo internazionale ci sono al momento quattro giocatrici con punti nel ranking FIP (Raghda Binwathlan e Rana Alsheri, Sara Mohammed Salhab e Rana Alshehri) e 12 giocatori, tra cui spicca Sattam Alshahrani, numero 770 del mondo, unico saudita vincitore di un turno di qualificazione a un torneo FIP, il FIP Star Riyadh di giugno 2023. Gli altri 11 sono Fahad Sulaiman Al Saad, Faisal Alrebdi, Omar Althagib, Salman Alshahrani, Abdullelah Alqhtani, Abdulrahman Alhabeeb, Abdulrahman Aljebreen, Fahad Alsubaie, Marwan Almulhim, Mohammed Al Subaie e Rakan Alshahrani.