Prequalificazioni IBI: il torneo più partecipato del mondo. Live su SuperTenniX

Vada come vada, è un motivo d’orgoglio già essere fra i 136 (80 nei due tabelloni di singolare, equamente suddivisi fra uomini e donne, e 14 coppie per ciascun draw di doppio) che si sono meritati di calcare i campi del Foro Italico, con la speranza di arrivare persino a misurarsi con le stelle dei circuiti ATP e WTA.

Per molti di loro, infatti, è un sogno che diventa realtà, proprio quello che anima le migliaia di giocatori e giocatrici che da gennaio in tutta la Penisola si sono cimentati nelle varie fasi delle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, che la Federazione Italiana Tennis ha deciso di riorganizzare nel 2022 su tutto il territorio nazionale, ovvero una serie di tornei utili per selezionare le wild card da assegnare alla 79esima edizione del “combined” in programma dal 7 al 15 maggio in riva al Tevere.

La ‘Road to Foro’ – lanciata nel 2011 e poi a causa della pandemia interrotta negli ultimi due anni - è una maratona lunga mesi, che rende gli Internazionali BNL d’Italia il torneo più partecipato al mondo. Un concentrato di passione tennistica che diventa anche caso di studio negli altri Paesi, magari persino con un pizzico di sana invidia per il successo di questa iniziativa.

Lo confermano una volta di più i numeri di questa edizione, così da scrivere un’altra pagina che resterà negli annali.

E’ di 15.817 (551 più del 2019) il totale dei partecipanti agli Internazionali BNL d'Italia, nelle varie fasi delle Prequalificazioni sul territorio (fase di IV provinciali - fasi open regionali). A questo numero vanno aggiunti i partecipanti della fase del tennis amatoriale TPRA.

Il momento culmine è ormai arrivato: da sabato 30 aprile a giovedì 5 maggio al Foro Italico si disputano i tornei finali delle Prequalificazioni - da 40 giocatori e giocatrici ciascuno nel singolare - che daranno accesso agli IBI 2022 grazie all’assegnazione di wild card per i tabelloni principali e per i tabelloni di qualificazione maschile e femminile.

Saranno organizzati anche due tabelloni di doppio maschile e femminile da 14 coppie ciascuno. Alle coppie vincitrici saranno assegnate una wild card per il main draw maschile e una per quello femminile dell’appuntamento tanto atteso dai tifosi del Belpaese e non solo.

Tornei che rappresentano un antipasto assai gustoso e che spesso e volentieri regalano una finestra sul futuro agli appassionati dell’ItalTennis: basti ricordare che nell’edizione 2019 andò in scena in questo contesto il primo “derby” Next Gen fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oppure che proprio nelle “prequali” sono emersi in passato Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego o in campo femminile Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto o Lucia Bronzetti, solo per citare i nomi più noti.

Le Prequalificazioni al Foro Italico sono trasmesse in diretta ogni giorno su SuperTenniX, la piattaforma digitale della FIT, con telecamere puntate sul "mitico" Stadio Pietrangeli. Questa la programmazione:

SABATO 30 APRILE - CAMPO PIETRANGELI inizio ore 900 - 5 match (1° turno singolari)

DOMENICA 1 MAGGIO - CAMPO PIETRANGELI inizio ore 9.00 - 3 match (2° turno singolari)

LUNEDI 2 MAGGIO - CAMPO PIETRANGELI inizio ore 9.00 - 5 match (3° turno 3 singolari + 1° turno 2 doppi)

MARTEDI’ 3 MAGGIO - CAMPO PIETRANGELI inizio ore 10.00 - 5 match (QF 3 singolari + QF 2 doppi)

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO - CAMPO PIETRANGELI inizio ore 10.00 - 4 match (Semifinali singolare + Semifinali doppio)

GIOVEDI’ 5 MAGGIO - CAMPO PIETRANGELI inizio ore 10.00 - 4 match (FINALI singolare + FINALI doppio)

Come previsto dal regolamento, i 40 giocatori che disputano il tabellone di pre-quali maschile sono i 24 emersi dai tornei Open regionali (tutti i vincitori più i finalisti delle prove che hanno avuto il maggior numero di iscritti nel 2019), i migliori 4 della classifica a punti basata sui risultati in questi tornei - stilata al termine delle tappe concluse entro il 17 aprile - e 12 wild card assegnate dal Settore Tecnico.

Ci sono poi 4 “alternate” indicati dal Settore Tecnico che, se firmano, possono sostituire eventuali rinunce nei 40 ed altri 4 provenienti dalla classifica a punti (dal 5° all’8°) che potranno entrare qualora, una volta compilato il tabellone, dovessero esserci defezioni all’ultimo.

Dopo la conclusione degli ultimi tornei in Lombardia e Lazio, i qualificati sono dunque: Pietro Rondoni, Stefano Baldoni, Luca Potenza, Gianluca Di Nicola, Alessandro Pecci, Omar Giacalone, Marco Speronello, Filippo Speziali, Gabriele Pennaforti, Gian Marco Ortenzi, Giovanni Fonio, Federico Campana, Manuel Mazza, Daniele Capecchi, Giovanni Rizzuti, Stefano Battaglino, Walter Trusendi, Gabriele Bosio, Andrea Guerrieri, Giuseppe La Vela, Valerio Perruzza, Giuseppe Calvano, Marco Brugnerotto, Fabrizio Ornago.

A questi si aggiungono in base alla classifica a punti Riccardo Balzerani, Stefano Reitano, Niccolò Catini e Antonio Massara.

Per quel che riguarda la composizione del tabellone femminile, anche in questo caso 24 giocatrici qualificate dalle pre-quali regionali, le prime 8 della classifica a punti - stilata al termine delle prove concluse entro il 17 aprile - e altrettante wild card del Settore Tecnico.

Poi le quattro tenniste piazzate dal 9° al 12° posto della classifica a punti giocheranno solamente se firmano a Roma e se una delle 40 ammesse dovesse dare forfait all’ultimo dopo aver confermato in precedenza.

Il pass individuale grazie ai successi nei tornei Open è andato ad Anastasia Grymalska, Lisa Piccinetti, Arianna Zucchini, Costanza Traversi, Angelica Moratelli, Camilla Rosatello, Enola Chiesa, Jessica Bertoldo, Aurora Zantedeschi, Angelica Raggi, Gloria Ceschi, Dalila Spiteri, Diletta Cherubini, Chiara Catini, Stefania Rubini, Viola Turini, Anna Floris, Elisa Visentin, Michele Alexandra Zmau, Stefania Chieppa, Giulia Carbonaro, Camilla Gennaro, Giuliana Bestetti e Samira Manuela De Stefano.

Sulla base della classifica a punti si qualificano poi Federica Bilardo, Linda Salvi, Miriana Tona, Sofia Rocchetti, Martina Spigarelli, Claudia Giovine, Valentina Losciale e Chiara Davì.

Insomma, giunge così al termine la lunga marcia verso il Foro Italico, articolata in quattro fasi: la prima, iniziata già a gennaio, con la formula TPRA, con tornei in tutto il territorio nazionale limitati ai giocatori di classifica da 4.NC a 4.4.

Quindi si è passati ai tornei di quarta categoria organizzati su base provinciale della Penisola, con i migliori promossi al tabellone regionale di conclusione di Quarta categoria.

Ogni vincitore e vincitrice del tabellone di quarta categoria regionale e ogni coppia vincitrice del tabellone regionale di doppio di quarta categoria avrà diritto a partecipare ai Master BNL di III e IV categoria, in programma al Foro Italico dal 13 al 15 maggio: 17 giocatori e altrettante giocatrici e 34 coppie (17 nel maschile e 17 nel femminile). E stesso discorso vale anche per i vincitori e vincitrici dei tabelloni di conclusione di singolare della terza categoria (anche in questo caso 17 uomini e 17 donne).

Ebbene sì, anche loro, con tutto il legittimo orgoglio del caso, potranno dunque sfoggiare il pass con la dicitura “Player” proprio negli stessi giorni in cui sui campi romani verranno incoronati i re e le regine dell’edizione 2022 degli Internazionali BNL d'Italia.

Un cimelio da conservare con cura nel tempo, magari da mostrare un giorno ai nipotini, a testimonianza che a volte i sogni si avverano...

IL LUNGO CAMMINO DELLE PREQUALI