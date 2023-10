Pula, vincono Oriol Roca Batalla e Linda Fruhvirtova

Oriol Roca Batalla e Brenda Fruhvirtova si aggiudicano l'ultimo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile, lo spagnolo ha confermato la sua prima testa di serie superando 2-6, 6-1, 6-4 in rimonta il polacco Daniel Michalski, numero 3 del seeding, in quasi due ore e mezzo di gioco. Vittoria meritata per Roca Batalla, che sette giorni fa aveva perso la finale sugli stessi campi. Campi che hanno comunque portato fortuna anche al davisman polacco, che negli ultimi 365 giorni qui ha vinto quattro tornei e raggiunto altre due finali.

Doppio turno nel singolare femminile, e anche in questo caso ha la meglio la testa di serie numero 1. La ceca ha superato 6-4, 6-3 in finale l'argentina Guillermina Naya, che cercava la doppietta dopo il successo in doppio. Successo ottenuto in coppia con Martina Colmegna (numero 8 del seeding), ultima italiana in gara, proprio la tennista sconfitta in semifinale per 6-2, 6-1.