Qualificazioni Acapulco: Darderi e Jacopo Berrettini, una poltrona per due

Una poltrona per due. Luciano Darderi e Jacopo Berrettini sono gli unici italiani al via nelle qualificazioni dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, ATP 500 sul duro all'aperto (Solflex, montepremi complessivo $2.178.980) trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Ma non potranno entrare entrambi nel main draw. Sono infatti destinati a scontrarsi, in caso di successo al primo turno, nella sfida decisiva per l'accesso al tabellone principale dell'ATP 500 .

TABELLONE QUALIFICAZIONI

Ma andiamo con ordine. Darderi, numero 184 ATP, affronterà per la prima volta il trentaquattrenne giapponese Yuichi Sugita, numero 36 del mondo nel 2017 e ora numero 808, che nel 2023 ha tentato invano l'accesso al main draw dell'Australian Open.

Berrettini, in tabellone grazie a una wild card, tenta per la quinta volta la qualificazione al main draw di un torneo ATP, la prima in un evento fuori dall'Italia. Il 24enne, numero 852 del mondo, finora sempre eliminato all'esordio nelle qualificazioni dei tornei ATP, incontrerà il francese Geoffrey Blancaneaux (n.152), campione al Roland Garros junior del 2016. Fra i due non ci sono precedenti.

Il torneo, inaugurato nel 1993, si è disputato sulla terra rossa fino al 2013. Premiato per tre volte come miglior torneo della sua categoria dai giocatori (2007, 2017, 2019), dal 2022 si gioca all'Arena GNP Seguros.