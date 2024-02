Qualificazioni Doha, Fognini e Zeppieri al via: possibile derby per il main draw

Fabio Fognini e Giulio Zeppieri proseguiranno la stagione al Qatar ExxonMobil Open, ATP 250 sul duro (Plexicushion Prestige, montepremi $1.493.465) che si disputa al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha.

Fognini e Zeppieri sono infatti iscritti alle qualificazioni e, se dovessero superare il primo turno, si scontrerebbero in un derby per un posto nel main draw.

Il 36enne Fognini, numero 103 del mondo, affronterà per la quinta volta il 31enne bosniaco Damir Dzumhur, numero 160 ATP. Sarà il loro primo confronto dal 2018, quando l'azzurro si impose in due set a Vienna. Dzumhur l'ha battuto solo nel 2017 in finale a San Pietroburgo, sul duro indoor. Il ligure si era aggiudicato i primi due confronti diretti, sulla terra battuta, a Umago nel 2015 (ottavi) e nel 2016 (quarti).

Il 22enne Zeppieri, numero 113, sfiderà invece per la prima volta il diciottenne di casa Rashed Nawaf, senza classifica ATP e attualmente n.276 del ranking junior, al debutto assoluto nel circuito maggiore.

