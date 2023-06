Queen's: Alcaraz gioca da erbivoro e batte Dimitrov

L'ultimo dei quattro semifinalisti del Queen's è l'ex numero 1 del mondo Carlos Alcaraz che ha brillantemente superato per 64 64 il bulgaro Grigor Dimitrov. Un'ora e 32 minuti di tennis gradevole interpretato da un super esperto dell'erba (Dimitrov ha giocato il primo torneo su erba a 's-Hertogenbosch nel 2008 e ha un bilancio sull'erba di 43 partite vinte e 31 perdute) e da un novizio (per Alcaraz questo è il terzo torneo sull'erba disputato in carriera con un bilancio di 7 partite vinte e 2 perdute).

"Il lavoro che ho svolto - ha raccontato Alcaraza - in questa settimana, le partite che ho giocato a un livello decisamente alto, mi hanno aiutato molto ad affrontare questa partita contro Dimitrov e a vincerla. Grigor è un top player su ogni superficie, ma sull'erba è veramente uno tosto. Lui ha molto tocco e sente molto bene la palla. Io ho giocato molto bene e sul campo mi sento sento meglio".

I due doppi falli commessi da Dimitrov nel primo game hanno condizionato tutto il primo set e gran parte del match. Dimitrov non è più riuscito a recuperare il break, nonostante le tre palle break mancate nel sesto game. Lo spagnolo è salito lentamente di livello ed ha tenuto gli ultimi due turni di battuta senza perdere punti.

Nel secondo set Dimitrov è volato sul 3-0, ma poi ha commesso altri due doppi falli e Alcaraz ha infilato una serie di 4 giochi consecutivi ribaltando l'andamento del set. Lo spagnolo ha tremato quando nell'ottavo game ha restituito il break all'ultimo colpo di coda di Dimitrov. Altri due doppi falli hanno rimandato Alcaraz avanti un break e poi lo spagnolo ha chiuso tenendo l'ultimo turno di battuta a 15.

Nella semifinale di sabato, la prima della carriera per Alcaraz sull'erba, Alcaraz è atteso dallo statunitense Sebastian Korda che ha battuto per 64 76 il britannico Cameron Norrie. L'altra semifinale sarà tra Holger Rune (vittorioso per 64 75 sul nostro Lorenzo Musetti) e Alex De Minaur che ha battuto per 64 46 64 il mancino transalpino Adrian Mannarino.

Sono tre i precedenti tra Alcaraz e Korda. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida alle Next Gen Finals di Milano nel 2021 e nell'ultima sfida al Roland Garros 2022. Allo statunitense la sfida di mezzo giocata a Monte Carlo nel 2022. Tre anche i precedenti tra Rune e De Minaur: Rune ha vinto le prime due sfide a Stoccolma e Basilea nel 2022, De Minaur quella di quest'anno ad Acapulco.