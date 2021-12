Questo Rublev a intermittenza: “Com’è diversa la Davis!”

Dopo la semifinale alle Nitto ATP Finals Andrey Rublev ha faticato non poco con la maglia della Nazionale in questa Davis. Prima la sconfitta contro Feliciano Lopez, poi la vittoria al terzo set contro Quiroz. Adesso la battaglia da due ore e 11 per superare Ymer. Medvedev “tira” sempre la carretta, ma per mettere le mani sull’Insalatiera ci vorrà anche il miglior Andrey

“Nel primo set tutto sembrava, ed è stato, semplice - ha detto il russo dopo il successo per 6-2 5-7 7-6 ai danni del numero 171 ATP -. Ero in controllo, stavo bene, ero avanti di un break, ho servito per il match e proprio in quel momento mi sono rilassato un po’. Non dovrebbe succedere, certo. Perdendo la concentrazione ho sbagliato qualche dritto di troppo, colpi che solitamente quando sei in focus non sbagli. Così ho dato al mio avversario la possibilità di rientrare e lui ha comunicato a giocare bene e a prendere fiducia”.

“A tennis a questi livelli giocano tutti bene, se non occupano posizioni più alte nel ranking non è per il livello espresso o per il potenziale, ma perché non tutti trovano la continuità necessaria. Però è normale che in un contesto come questo, molto diverso dai tornei individuali, cambia tutto. In realtà è proprio la Davis che modifica molto le cose, è molto diverso quando giochi per il tuo Paese da quando giochi per te stesso”. Per molte ragioni psicologiche: “Quando giochi per te stesso, sai che non hai seconde chance. Se perdi, sei fuori. Qui si gioca di squadra, se anche si perde un match, si può comunque vincere l’incontro”.

Il che porta a qualche ‘rilassamento’ di troppo. “Se il tuo avversario comincia a giocare come se non avesse nulla da perdere e comincia a centrare il campo in modo più aggressivo, le sorti della partita cambiano radicalmente. E poi credo che in Davis siano le squadre forti, come la nostra, ad avere tutta la pressione addosso. Chi le affronta gioca più ‘leggero’, senza molto da perdere”.

Tornando al processo di autoanalisi, Rublev ha le idee chiare: “In questo periodo, diciamo nella seconda parte della stagione, ho cominciato a fare cose che non dovrei fare”. Come rilassarsi quando è avanti nel punteggio: “Ma non solo, oggi per esempio a un certo punto ho cominciato a mettere in mostra le mie emozioni, cosa sbagliatissima. Nel terzo set mi son detto: ‘Se voglio vincere, devo cominciare a crederci davvero, come sta facendo lui’. Ho pensato che vincere o perdere dipendesse solo da me, non dal mio avversario”.

Così da dare una mano concreta a Medvedev nella rincorsa al titolo: “Qui a Madrid mi sento bene, a mio agio, non solo perché mi alleno in Spagna da molto tempo, anche perché qui, come squadra, abbiamo dei meravigliosi ricordi della Davis del 2019. Anche questo mi dà grandi motivazioni per fare del mio meglio in questo stadio”.

MEDVEDEV: “TRE GIORNI FERMI, ADESSO SEMBRA UN ALTRO TORNEO”

“A essere onesti - fa mea culpa Daniil Medvedev dopo la sfida con Mikael Ymer, comunque vinta in due set - oggi ho servito male: 9 doppi falli in un 6-4 6-4 sono davvero troppi. Però sono contento di aver portato anche oggi il mio punto alla squadra, è il terzo di fila. Ma adesso il gioco si fa duro, è sempre così, più vai avanti più si alza il livello, più gli avversari diventano agguerriti e più tu devi giocare bene. Questo è quello che voglio fare, giocare meglio. Come mai questo calo? Intanto servire qui non è facile, per via dell’altitudine, la palla scappa via molto di più e poi devo dire che non capita mai di avere tre giorni di riposo all’interno dello stesso torneo come è successo qui. Sembra quasi di giocare un altro torneo. La prima non è andata male per niente, è sulla seconda che ho avuto grossi problemi. Proverò a lavorarci su per farmi trovare pronto contro la Germania. Sarà un match da preparare bene tatticamente e mentalmente”.

TARPISCHEV: “150 PANCHINE, TRE GENERAZIONI”

“Quello di oggi era il mio 99esimo incontro da Capitano di Davis, ma se sommati a quelli femminili di Fed Cup fanno 150, un bell’anniversario - racconta Shamil Tarpischev, il ‘vecchio’ saggio del tennis russo -. Ormai sono alla terza generazione di grandissimi tennisti che seguo da vicino e questa squadra, quella attuale, mi ricorda un po’ quella di di Safin, Kafelnikov e Davydenko. In termini di rapporti con i giocatori non è cambiato poi tanto, ciò che è cambiato davvero è il tennis: molto più rapido, veloce. Prendete il format delle partite, per esempio, nei match tre set su cinque è più ‘facile’ per chi sta in panchina incidere sull’esito del match, c’era più tempo per trovare gli adattamenti giusti, ora non è più così”.

ELIAS YMER: “VALIAMO PIÙ DEL NOSTRO ATTUALE RANKING”

“Ovviamente è stato una grande prestazione, ho dato tutto, molto presente lentamente. Quando arrivi al tie-break nel terzo set, è quasi una lotteria, può succedere di tutto. Andrey ha fatto vedere che cosa sa fare e io ho dimostrato di avere un ottimo livello. Ovviamente quando perdi non puoi essere felice, ma orgoglioso sì. Spero che mi serva a capire quanto sia utile giocare in modo aggressivo, è questa la chiave per fare bene in futuro. È il punto su cui Robin (Soderling, ndr) spinge molto. Adesso però finalmente gli altri Paesi cominciano a capire che la Svezia non si batte facilmente. Io e Mikael abbiamo un ranking inferiore alle nostre potenzialità, lo stiamo dimostrando e sono contento che la Svezia sia tornata tra le migliori 8 al mondo, era tanto che non succedeva”.

MIKAEL YMER: “SIAMO UNA SQUADRA DURA DA BATTERE”

“La penso come Elias - attacca Mikael Imer in conferenza stampa -: adesso la Svezia è tosta da battere. Adesso è difficile guardarsi indietro con lucidità, siamo troppo ‘a caldo’, però credo che dopo cena riusciremo a prendere coscienza di quanto abbiamo fatto e del buono che c’è. Sia io che Elias abbiamo disputato due partite molto combattute, equilibrate. Personalmente credo che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di trovare la giusta convinzione. Magari la prossima volta che mi trovo in una situazione come questa sarà già quella buona per trovare lo stratto decisivo.

CAPITAN SODERLING: “ORGOGLIOSO DEI RAGAZZI”

“Quando perdi è difficile essere soddisfatti - spiga il capitano della Svezia Robin Soderling - però se riguardo a queste giornate di gare, posso dire di essere orgoglioso dei ragazzi. Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto battere il Kazakistan nei gironi, e oggi persino arrivare al doppio decisivo contro una delle squadre più forti dell’intera manifestazione. Mikael ed Elias (Ymer, ndr) hanno fatto partita pari contro due dei più forti giocatori al mondo, numero 2 e numero 5 del ranking. Speravo di andare più avanti però ci sono parecchi lati positivi in ciò che è stato fatto”.