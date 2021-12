Rafa Nadal verso il rientro: 'Abu Dhabi sarà una prova'

"Voglio tornare in campo presto, ma voglio farlo bene. Faccio quello che mi dicono e le cose stanno andando meglio di prima altrimenti non avrei deciso di giocare l'esibizione di Abu Dhabi. Sarà una prova, dopo non so cosa succederà". Si è mostrato ottimista, Rafa Nadal che in una recente intervista alla radio Cadena COPE ha confermato la sua intenzione di prender parte come previsto al Mubadala Classic, esibizione ormai abituale negli Emirati Arabi in programma quest'anno dal 16 al 18 dicembre.

La sua preparazione, come emerge anche da video pubblicati sui suoi profili social, procede con allenamenti intensi nella sua Accademia a Mallorca. I medici infatti hanno suggerito un aumento graduale dei carichi di lavoro per ritrovare la stessa intensità degli sforzi e delle sollecitazioni sperimentate durante una partita.

Il numero 6 del mondo non gioca dallo scorso agosto, quando è stato sconfitto dal sudafricano lloyd Harris al secondo turno dell'ATP 500 di Washington. La sindrome di Muller-Weiss, una deformazione delle ossa del piede di cui soffre dal 2005, l'ha costretto a limitarsi a 29 partite nel circuito maggiore in tutto il 2021, di cui 22 sulla terra rossa.

La prossima stagione partirà dall'ATP 250 di Melbourne il 3 gennaio. Sarà la prima volta che il maiorchino giocherà un torneo di livello così basso dal 2017. Allora a Brisbane superò Aleksandr Dolgopolov e Mischa Zverev prima di cedere nei quarti contro il canadese Milos Raonic.

Nadal, che non ha più vinto un ATP 250 dopo il successo a Stoccarda nel 2015, sarà poi tra i protagonisti attesi sempre a Melbourne Park dell'Australian Open, Slam che ha conquistato solo nel 2009 dopo la memorabile finale su Roger Federer.

Con lo svizzero e Novak Djokovic, Nadal condivide il primato di venti titoli Slam. Il serbo, ha detto il maiorchino, "è sicuramente il favorito per diventare il giocatore con più Slam nel tennis maschile. Federer è in un certo tipo di condizioni, io in un altro. Novak, invece, sta giocando, e sta giocando bene, è in un gran momento".

Consapevole che Medvedev, Zverev o Tsitsipas siano il presente e non solo il futuro del tennis, Rafa Nadal rimane il terzo personaggio sportivo più cercato su Google in Spagna nel 2021. Davanti a lui in classifica solo Kylian Mbappé, bomber francese del Paris Saint-Germain che in estate sembrava molto vicino a trasferirsi al Real Madrid, e Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca che si è accasciato all'improvviso, con la faccia in avanti, durante la sfida contro la Finlandia agli Europei. L'intervento dei medici, che hanno eseguito ripetuti massaggi cardiaci, è durato 12 minuti.

10 años apoyando a niños, niñas y jóvenes a través del deporte.

Gracias a todos los que nos habéis acompañado todos estos años.

????????????????????????????????????????#fundacionrafanadal @frnadal pic.twitter.com/AswINWlldN

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 17, 2021

Nelle ultime settimane, Nadal ha preso parte al Circuito Hexagonal FBG, un torneo di golf a squadre in cui ha rappresentato la sua accademia di Manacor insieme anche allo zio Miguel Angel: il quinto posto finale certifica il livello del Rafa golfista.

Il maiorchino ha annunciato due importanti novità per il futuro. Ha svelato i nuovi progetti della sua fondazione, che ha festeggiato i dieci anni di attività, dagli aiuti in India all'apertura di un centro Centro Fundación Rafa Nadal nel "barrio" Usera di Madrid.

Inoltre, ha aggiunto il suo grande amico Marc Lopez, 39 anni, come terzo coach nello staff insieme a Carlos Moyá e Francisco Roig. Marc, campione olimpico a Rio 2016 in doppio proprio con Rafa, ha già un'esperienza da allenatore. Nel 2020, infatti, ha lavorato con Feliciano Lopez. La scelta non è casuale.

L'anno scorso, infatti, Nadal l'aveva voluto come sparring partner nella trasferta australiana iniziata con le due settimane di quarantena obbligatoria ad Adelaide e gli allenamenti con Jannik Sinner come unico partner consentito.