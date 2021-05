Ragazzi azzurri in prima pagina: il tennis fa sognare

Su D di Repubblica è addirittura in copertina, con lo strillo “Stella rossa”, piazzato di fianco alla testa di Jannik Sinner, preludio di un’ampia inervista cover story firmata paolo Rossi.

IO Donna, lato Corriere della Sera, risponde da par suo, con la direttrice Danda Santini che manda Gaia Piccardi sulle tracce di Lorenzo Musetti, altra ampia intervista.

E SportWeek, il settimanale di Gazzetta dello Sport resta a guardare? Ma neanche per idea: doppio paginone fotografico dedicato a Matteo Berrettini seguito da ampia intervista a Musetti (che in questo caso batte Sinner 2-1) e da una carrellata intitolata “La valanga azzurra, dieci nei primi 100” con i profili disegnati da Paolo Bertolucci.

Alla vigilia del torneo di Madrid, ma soprattutto alle porte degli Internazionali BNL d’Italia, il cui tabellone principale scatterà domenica 9 maggio, la splendida realtà e le grandi prospettive del giovane tennis italiano sono primi protagonisti sugli insetti rotocalco dei grandi quotidiani a testimonianza del fatto che mai come ora il tennis è sulla cresta dell’onda.

Il fatto non meraviglia. Oltre ai numeri e ai risultati la crescita del nostro movimento ha qualcosa di unico nella realtà italiana: la prospettiva.

Quantità e straordinaria qualità insieme, giovane e giovanissima oltretutto. Di oggi è la notizia che Roger Federer vuol fare quotare a Wall Street l’azienda di calzature sportive di cui è diventato socio lo scorso anno e con la quale ha realizzato le suo nuove scarpe da tennis. Di sicuri ci sarà chi vorra scommettere sul suo successo.

Ma se potessimo quotare oggi in borsa il fenomeno “tennis italiano 2021 e oltre”, con le prospettive dei Matteo Berrettini e Sonego (25 anni), Sinner e Musetti (19 anni) per il prossimo decennio, come lo vedreste l’andamento delle azioni? Mettendoci anche il valore della tradizione di un evento quasi centenario come gli Internazionali BNL d’Italia e l’avvento di un quinquennio nel quale il nostro Paese ospiterà a Torino le Nitto ATP Finals, il torneo indoor più figo del pianeta, con gli otto migliori del mondo a sfidarsi per una settimana per chiudere la stagione in bellezza?

Godiamoci il momento e soprattutto la prospettiva, la speranza (concreta) di vedere uno dei nostri ragazzi (meglio dire ragazzoni, vista la stazza media…) sollevare uno o più di quei trofei che fanno la storia.

Godiamoci anche la possibilità di apprezzare la loro qualità umana, che è un’altra splendida caratteristica di questa generazione di fenomeni con i piedi per terra.

Ragazzi normali, intelligenti e sensibili, come le ampie interviste di oggi raccontano.

Da Sinner che nasce sciatore-campioncino e da ragazzino viene conquistato dal fascino proibito del fuorisista “per vedere da vicino la neve alta. Ma poi ho perso un grande amico, della mia età. E’ stato un tale shock che da allora non lo faccio più”.

A Musetti che studia online e quest’anno darà la maturità linguistica da privatista all’Istituto Parini di Cecina “mamma non ha mai digerito del tutto la scelta di lasciare la scuola pubblica ma a un certo punto il tennis me lo ha imposto. Con il diploma la faccio contenta”.