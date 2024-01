Ranking ATP: Arnaldi verso la Top 40, De Minaur in Top 10

La United Cup spinge Alex De Minaur in Top 10. "Demon" è il 182mo giocatore a entrare tra i primi dieci del mondo da quando esistono i Pepperstone ATP Rankings, la classifica computerizzata introdotta nel 1973. Nella manifestazione a squadre miste De Minaur ha sconfitto Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alexander Zverev ed è così diventato il primo Top 10 nella classifica ATP dall'ultima settimana nell'elite del suo mentore, il capitano australiano di Coppa Davis Lleyton Hewitt, il primo luglio 2006.

De Minaur ha ottenuto questo risultato in uno stadio per lui speciale, la Ken Rosewall Arena a Sydney, la città dove è nato. Qui nel 2018, a diciott'anni, De Minaur ha giocato la sua prima finale ATP: da numero 167 del mondo perse contro Daniil Medvedev. L'anno successivo, sempre a Sydney, ha vinto il primo titolo ATP in carriera.

Importanti anche le prime volte in Top 20 del francese Adrian Mannarino (20, +2), in Top 40 dell'austriaco Sebastian Ofner semifinalista a Hong Kong (37, +6), in Top 100 del cileno Tomas Barrios Vera (95, +8).

Non sono gli unici a festeggiare il nuovo best ranking questa settimana. Possono dire lo stesso, infatti, Nicolas Jarry (18, +1), l'argentino Sebastian Baez (26, +2), il francese Arthur Fils (35, +1), Roman Safiullin (36, +3), Pavel Kotov che ha eliminato Lorenzo Musetti a Hong Kong (64, +3), lo statunitense Alex Michelsen (92, +5).

Tre giocatori tra i primi 100, infine, hanno guadagnato più di 10 posizioni dopo i primi tornei ATP e WTA del 2024. Il balzo in avanti più cospicuo lo compie l'australiano James Duckworth, (96, +20) che grazie ai quarti di finale a Brisbane torna in Top 100 per la prima volta da settembre 2022. Rientra in Top 50, invece, Emil Ruusuvuori. Il finlandese è numero 50 (+19) grazie alla finale a Hong Kong. Si segnalano anche i progressi di Dominik Koepfer, che risale 16 posizioni (61) dopo il titolo vinto al Challenger di Canberra e di Jordan Thompson (45, +10) dopo la vittoria su Rafa Nadal e la semifinale a Brisbane.

RANKING ATP, 8-1-2024: LA TOP 20

1 (=0) Novak Djokovic (SRB) 11.055 punti

2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 8.855

3 (=0) Daniil Medvedev 7.555

4 (=0) Jannik Sinner (ITA) 6.490

5 (=0) Andrey Rublev 5.010

6 (+1) Alexander Zverev (GER) 4.275

7 (=0) Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.025

8 (=0) Holger Rune (DEN) 3.815

9 (=0) Hubert Hurkacz (POL) 3.320

10 (+2) Alex de Minaur (AUS) 2.950

11 (=0) Casper Ruud (NOR) 2.910

12 (-2) Taylor Fritz (USA) 2.840

13 (+1) Grigor Dimitrov (BUL) 2.775

14 (-1) Tommy Paul (USA) 2.665

15 (=0) Karen Khachanov 2.475

16 (+1) Ben Shelton (USA) 2.145

17 (-1) Frances Tiafoe 2.100

18 (+1) Nicolas Jarry (CHI) 1.830

19 (-1) Cameron Norrie (GBR) 1.810

20 (+2) Adrian Mannarino (FRA) 1.765

— ATP Tour (@atptour) January 7, 2024ARNALDI EGUAGLIA IL BEST RANKING

Matteo Arnaldi eguaglia il suo best ranking e torna alla posizione numero 41 nei Pepperstone ATP Rankings grazie al quarto di finale al Brisbane International. L'azzurro sarà in campo ad Adelaide, curiosamente di nuovo opposto al primo turno a Marton Fucsovics come a Brisbane.

Il numero 1 d'Italia resta Jannik Sinner, che ha scelto di non disputare tornei prima dell'Australian Open: l'altoatesino giocherà solo l'esibizione a Kooyong, impianto che ha ospitato lo Slam Down Under sull'erba fino al 1987. Sarà in campo dal 10 al 12 gennaio, in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

E' un altro segnale di una programmazione ambiziosa, all'altezza della sua classifica attuale, per il primo italiano capace di chiudere una stagione tra i primi 5 del mondo nell'era Open. Atteso tra i possibili campioni Slam del 2024, Sinner è considerato il terzo favorito per il titolo a Melbourne da parte dei bookmakers. Ci credono loro, ci crede il suo team, ci crede tutto il pubblico italiano che sogna di vederlo vincere uno Slam e diventare numero 1 del mondo.

Ripartirà dall'Australian Open anche il viaggio di Matteo Berrettini, scivolato fuori dalla Top 100 dopo 2.058 giorni ma deciso a disputare l'Australian Open e iniziare da Melbourne una nuova fase con un nuovo team guidato dallo spagnolo Francisco Roig, per quasi vent'anni accanto a Rafa Nadal.

La sua è la scelta di un giocatore che vuole ritrovare condizione, convizione e buone sensazioni. Il desiderio di rivalsa c'è tutto, se il fisico reggerà lo potremo rivedere presto in posizioni di classifica più consone alla sua storia.

RANKING ATP, 8-1-2024: LA TOP 20 DEGLI ITALIANI

1 (4, =0) Jannik Sinner 6.490 punti

2 (24, +3) Lorenzo Musetti 1.435

3 (41, +3) Matteo Arnaldi 1.062

4 (46, =0) Lorenzo Sonego 990

5 (102, -1) Flavio Cobolli 617

6 (105, +2) Fabio Fognini 608

7 (119, -1) Luca Nardi 540

8 (125, -33) Matteo Berrettini 522

9 (129, -1) Luciano Darderi 510

10 (134, +1) Giulio Zeppieri 480

11 (155, +2) Andrea Vavassori 410

12 (157, -1) Andrea Pellegrino 405

13 (172, +9) Matteo Gigante 357

14 (180, -3) Mattia Bellucci 340

15 (192, +1) Stefano Travaglia 315

16 (195, +5) Francesco Passaro 310

17 (199, -2) Federico Gaio 306

18 (209, +3) Franco Agamenone 293

19 (216, -13) Alessandro Giannessi 287

20 (217, -19) Marco Cecchinato 286