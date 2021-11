Ranking ATP: Auger-Aliassime in top ten, “best” per Paul

Una sola variazione nella top ten del ranking mondiale ATP prima delle Nitto ATP Finals di Torino, ma che riguarda direttamente l’Italtennis visto che Jannik Sinner deve cedere la decima posizione a Felix Auger-Aliassime, altro Next Gen che approda per la prima volta nel club d'elite del tennis.

In vetta c’è sempre Novak Djokovic, già certo di chiudere ancora una volta l’anno sul trono: il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time porta a 347 le sue settimane complessive sul trono.

Sono sempre 3300 infatti i punti di vantaggio sul russo Daniil Medvedev, mentre sul terzo gradino del podio c’è il tedesco Alexander Zverev, eguagliando il proprio best ranking. Ha numericamente gli stessi punti di “Sascha” il greco Stefanos Tsitsipas, quarto, a precedere il russo Andrey Rublev, poi in sesta posizione lo spagnolo Rafa Nadal (a sua volta allunga la striscia record a 843 settimane consecutive in top ten) che ha chiuso da tempo ormai il suo 2021.

Quindi, stabile sulla settima poltrona Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 -, distanziato di 307 punti dal mancino di Manacor. All’ottavo posto il norvegese Casper Ruud, seguito dal polacco Hubert Hurkacz, con a chiudere l’elite del circuito mondiale appunto il 21enne canadese, semifinalista a Stoccolma.

Proprio il successo nella capitale svedese, primo titolo ATP per lui, regala allo statunitense Tommy Paul un nuovo best ranking, al 43° posto (+9). Altro record per l’olandese Botic van de Zandchulp (57°, +4) il francese Arthur Rinderknech (58°, +2), lo spagnolo Pedro Martinez (60°, +2) e lo statunitense Brandon Nakashima, questa settimana al numero 62 (+1), semifinalista alle Next Gen ATP Finals a Milano.

In evidenza anche l’altro olandese Tallon Griekspoor, protagonista di un finale di stagione da applausi, con l’8° titolo Challenger nel 2021 (record) conquistato a Bratislava che lo proietta al 65° posto (+7).

Centra l’ingresso in Top 100 il tedesco Daniel Altmaier, ora 98° (+7) grazie alla finale nel challenger di Knoxville. Vede sempre più vicina l’agognata Top 100 il 18enne danese Holger Rune, che fa un altro passettino avanti fino al n.108.

Lo “scalatore” della settimana è comunque il francese Hugo Grenier, che grazie al titolo nel challenger di Roanne – il primo in questa categoria di tornei - compie un balzo di 34 posti arrivando alla casella numero 150, suo nuovo “best”.

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 10.940 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 7.640

3 Zverev, Alexander (GER) 0 6.540

4 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 6.540

5 Rublev, Andrey (RUS) 0 4.950

6 Nadal, Rafael (ESP) 0 4.875

7 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 4.568

8 Ruud, Casper (NOR) 0 3.760

9 Hurkacz, Hubert (POL) 0 3.706

10 Auger-Aliassime, Felix (CAN) +1 3.308

L’ultimo torneo ATP della stagione toglie all’Italtennis il secondo giocatore fra i primi dieci del mondo. Se Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto azzurro nell'Era Open a riuscirci), primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, si conferma sulla settima poltrona a 307 punti di distanza dal sesto posto occupato da Rafa Nadal, fa un passo indietro Jannik Sinner, adesso in 11esima posizione dopo aver fatto il suo ingresso nell’elite mondiale a 20 anni e due mesi: solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani la loro prima volta in top ten (Federer invece aveva sette mesi più dell’azzurro).

Sono stabili sia Lorenzo Sonego, al 27° posto, che Fabio Fognini (37°), mentre scende di un gradino Lorenzo Musetti, ora al numero 59.

Ritocca ancora il proprio best ranking Gianluca Mager, che avanza di una posizione ed è al 63° posto. Tre passi avanti per Stefano Travaglia (78°) e due per Marco Cecchinato (96°), con Andreas Seppi stabile al numero 100 (sono nove gli azzurri fra i primi cento).

Da segnalare, poi, il nuovo best ranking per Gian Marco Moroni (198°, +2) e Franco Agamenone (200°, +3).

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

7 Berrettini, Matteo (ITA) 0 4.568 punti

11 Sinner, Jannik (ITA) -1 3.150

27 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 1.825

37 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.494

59 Musetti, Lorenzo (ITA) -1 1.009

63 Mager, Gianluca (ITA) +1 978

78 Travaglia, Stefano (ITA) +3 846

96 Cecchinato, Marco (ITA) +2 759

100 Seppi, Andreas (ITA) 0 744

152 Gaio, Federico (ITA) -1 446

155 Caruso, Salvatore (ITA) -11 436

188 Giannessi, Alessandro (ITA) +3 357

198 Moroni, Gian Marco (ITA) +2 336

199 Marcora, Roberto (ITA) +2 330

200 Agamenone, Franco (ITA) +3 323