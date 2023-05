Ranking ATP: Cobolli vede la Top 150. Alcaraz n.1 ma a Parigi è corsa a tre

Nonostante la sconfitta al terzo turno agli Internazionali BNL d'Italia Carlos Alcaraz è tornato numero 1 del mondo. Ma la corsa per il posto più ambito nei Pepperstone ATP Rankings, la classifica che si basa sui piazzamenti delle ultime 52 settimane, si fa sempre più serrate. Il nuovo re di Roma Daniil Medvedev è infatti salito alla posizione numero 2 e raggiunto i 6.330 punti, appena 485 in meno di Alcaraz.

A Parigi, il murciano ne perderà 360, come Djokovic, bottino dei quarti di finale di dodici mesi fa. Medvedev, invece, l'anno scorso si è fermato agli ottavi e dalla sua classifica usciranno solo 180 punti. Virtualmente, dunque, il vantaggio di Alcaraz su Medvedev alla vigilia del Roland Garros è di 305 punti. E a Parigi Alcaraz potrebbe anche incontrare Djokovic, sceso questa settimana alla posizione numero 3, in semifinale.

Guadagna una posizione anche Holger Rune, che migliora il best ranking al numero 6. Il danese, che un anno fa a Roma perdeva al primo turno delle qualificazioni, si trova a 400 punti dall'ingresso in Top 5.

Guardando alla Top 100, tre giocatori hanno guadagnato almeno venti posizioni rispetto all'ultima classifica pubblicata dopo il Mutua Madrid Open. Il tedesco Yannick Hanfmann, battuto nei quarti a Roma e primo avversario di Mattia Bellucci nelle qualificazioni del Roland Garros, ha fatto un salto di 37 posizioni, il più cospicuo tra gli attuali Top 100: questa settimana è numero 64.

E' entrato per la prima volta in Top 100 l'australiano Aleksandar Vukic (n.95, +32) che nelle ultime due settimane ha centrato due finali Challenger: ha vinto il titolo a Busan, in Corea del Sud, è stato invece sconfitto a Oeiras, in Portogallo.

Best ranking anche per Max Purcell (n.67, +20) costretto al ritiro in finale a Busan contro Vukic.

RANKING ATP, LA TOP 20 (22-05-2023)

1 Carlos Alcaraz (ESP) 6.815 punti +1

2 Daniil Medvedev 6.330 +1

3 Novak Djokovic (SRB) 5.955 -2

4 Casper Ruud (NOR) 4.915

5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.775

6 Holger Rune (DEN) 4.375 +1

7 Andrey Rublev 4.270 -1

8 Jannik Sinner (ITA) 3.435

9 Taylor Fritz (USA) 3.390

10 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.065

11 Karen Khachanov 2.945

12 Frances Tiafoe (USA) 2.790

13 Hubert Hurkacz (POL) 2.525 +2

14 Cameron Norrie (GBR) 2.520 -1

15 Rafael Nadal (ESP) 2.445 -1

16 Borna Coric (CRO) 2.410

17 Tommy Paul (USA) 2.135

18 Lorenzo Musetti (ITA) 2.040 +1

19 Alex de Minaur (AUS) 1.870

20 Matteo Berrettini (ITA) 1.832

RANKING ATP: GLI ITALIANI

Questa è la settimana anche di Flavio Cobolli, che vede l'ingresso in Top 150 sempre più vicino. Il romano festeggia il nuovo best ranking di numero 159 (+24) grazie al quarto di finale al Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

Amico di Edoardo Bove, calciatore della Roma che ha segnato il gol decisivo per la qualificazione alla finale di Europa League, la seconda competizione europea per club, Cobolli ha le idee chiare sugli obiettivi. "[Vorrei] ntrare nei primi 100 Atp, nella Next Gen e nel main draw agli Us Open - ha detto a Repubblica -. Poi ci sono i sogni personali. Vorrei far stare bene la mia famiglia. Comprare una barca a mio papà che è pescatore dentro".

Sale anche Marco Cecchinato, che guadagna dieci posizioni grazie al terzo turno a Roma. Scivolano indietro invece Andrea Pellegrino che perde i punti della vittoria al Challenger di Vicenza, e Matteo Gigante, sconfitto un anno fa in semifinale proprio da Pellegrino.

RANKING ATP, I MIGLIORI 20 ITALIANI (22-05-2023)

1 (8) Jannik Sinner 3.435 punti

2 (18) Lorenzo Musetti 2.040 +1

3 (20) Matteo Berrettini 1.832

4 (45) Lorenzo Sonego 925 +3

5 (73) Marco Cecchinato 733 +10

6 (105) Matteo Arnaldi 592 -6

7 (128) Francesco Passaro 499 -2

8 (129) Giulio Zeppieri 478 -9

9 (130) Fabio Fognini 468

10 (141) Raul Brancaccio 426 -1

11 (148) Andrea Vavassori 410 -3

12 (151) Luca Nardi 392 -3

13 (159) Flavio Cobolli 378 +24

14 (164) Riccardo Bonadio 361 +4

15 (166) Franco Agamenone 356 +4

16 (167) Mattia Bellucci 354 -2

17 (179) Luciano Darderi 331 -1

18 (183) Andrea Pellegrino 326 -22

19 (201) Francesco Maestrelli 298 -19

20 (204) Matteo Gigante 291 -2