Ranking ATP, corsa a tre per il numero 1 dopo Wimbledon: gli scenari

Sarà corsa a tre per il posto di numero 1 del mondo dopo Wimbledon. Carlos Alcaraz, tornato in vetta grazie al titolo al Queen's, ha 80 punti di vantaggio su Novak Djokovic. E' sicuro di rimanere numero 1 per tre settimane, ovvero fino al termine dei Championships, e di raggiungere così le 28 complessive in carriera da numero 1 del mondo.

Wimbledon tornerà quest'anno ad assegnare punti validi per i Pepperstone ATP Rankings, contrariamente all'anno scorso. Dunque tutti avranno modo di aggiungere al proprio bottino in classifica tutti i punti guadagnati quest'anno ai Championships, indipendentemente dal piazzamento del 2022. Per questo anche il campione in carica Novak Djokovic potrà aumentare il suo bottino in classifica di 2000 punti se dovesse trionfare ancora e restare in corsa per completare il Grande Slam.

Tra i candidati al posto di numero 1 dei Pepperstone ATP Rankings dopo Wimbledon va considerato, matematicamente, anche Daniil Medvedev.

Questo lo scenario attuale della classifica, che rimarrà immutato questa settimana:

1) Carlos Alcaraz 7,675

2) Novak Djokovic 7,595

3) Daniil Medvedev 5,890

Queste le proiezioni dei punti in classifica di ciascuno dei tre concorrenti ai Championships:

I dati fanno emergere un primo elemento, che salta agli occhi. Medvedev ha una sola possibilità di trovarsi in vetta alla classifica dopo Wimbledon. Il moscovita deve vincere il titolo e, contemporaneamente, Alcaraz e Djokovic devono perdere prima dei quarti di finale.

Novak Djokovic conserva non poche chances di scavalcare il rivale e produrre così il settimo cambiamento del numero ATP dall'inizio del 2023. Il serbo è il giocatore con più settimane da numero 1 del mondo, 389 complessive, 79 più di Roger Federer, secondo a 310. E potrebbe diventare il primo, uomo o donna, a toccare quota 400.

Djokovic tornerà numero 1 ATP per la 390ma settimana dopo Wimbledon se:

vincerà il titolo; arriverà in finale, non contro Alcaraz; arriverà in semifinale o nei quarti, a patto che Alcaraz sia stato eliminato prima di lui; arriverà negli ottavi, a patto che Alcaraz sia stato eliminato prima di lui e Medvedev non vinca il torneo; uscirà al terzo turno, a patto che Alcaraz abbia perso al primo turno e Medvedev non vinca il torneo

Carlos Alcaraz, il più giovane ad aver raggiunto per la prima volta la posizione di numero 1 nel ranking ATP, e il più giovane ad aver chiuso una stagione in vetta alla classifica, resterà al comando se:

vincerà il titolo; arriverà in finale, in semifinale o nei quarti e Djokovic non farà più strada di lui; uscirà negli ottavi, a patto che Djokovic non sia arrivato ai quarti e Medvedev non vinca il titolo; uscirà al terzo turno, a patto che Djokovic non arrivi agli ottavi e Medvedev non vinca il titolo; uscirà al secondo turno e Djokovic non supererà il terzo, a patto che Medvedev non vinca il titolo; perderà al primo turno e Djokovic uscirà al massimo al secondo, a patto che Medvedev non vinca il titolo