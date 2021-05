Ranking ATP: per Djokovic 323 settimane sul trono, Korda balza in Top 50

In attesa dei verdetti del Roland Garros, secondo Slam stagionale appena partito a Parigi, non registra variazioni la Top 10 della classifica mondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovic. Tornato in vetta dopo l’ottavo titolo a Melbourne nel gennaio 2020 (i trofei Down Under per lui sono diventati nove con il trionfo di fine febbraio), dopo aver tolto a Roger Federer il record all-time, il 33enne serbo porta a 323 le sue settimane complessive sul trono. Nole, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking ATP, chiudendo l’anno sulla prima poltrona per la sesta volta aveva eguagliato pure il primato di Pete Sampras.

Alle sue spalle sempre il russo Daniil Medvedev (salgono a 1520 ora i punti di differenza da Djokovic dopo il titolo conquistato nella sua Belgrado), a precedere Rafa Nadal (appena 163 punti separano i due), dal canto suo in grado di allungare la striscia record a 819 settimane consecutive in top ten. Quindi al quarto posto l’austriaco Dominic Thiem, seguito dal greco Stefanos Tsitsipas, poi il tedesco Alexander Zverev, sesto, quindi il russo Andrey Rublev e l’elvetico Roger Federer.

Conferma la nona posizione Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 – con 493 punti di margine sull’argentino Diego Schwartzman.

Il primo titolo ATP in carriera, conquistato a Parma, consente al 20enne Sebastian Korda di avanzare di 13 posizioni entrando per la prima volta tra i top 50.

Best ranking anche per lo slovacco Alex Molcan, grande protagonista a Belgrado con la finale raggiunta partendo dalle qualificazioni: balzo al 181° posto con 74 posizioni guadagnate in un colpo solo.

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 11.313 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 9.793

3 Nadal, Rafael (ESP) 0 9.630

4 Thiem, Dominic (AUT) 0 8.445

5 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 7.500

6 Zverev, Alexander (GER) 0 6.990

7 Rublev, Andrey (RUS) 0 6.090

8 Federer, Roger (SUI) 0 5.605

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 3.958

10 Schwartzman, Diego (ARG) 0 3.465

L’Italtennis conserva due giocatori fra i primi 20, quattro nei top 30 e ritrova ben dieci suoi esponenti nei top 100 della classifica mondiale maschile. Conferma in nona posizione per Matteo Berrettini, entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa per il 25enne romano, quarto italiano nell’Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9).

Sono stabili anche Jannik Sinner al numero 19, Lorenzo Sonego al 28° posto (“best” eguagliato) e Fabio Fognini al 29°. Stesso discorso per Lorenzo Musetti (con i suoi 19 anni da poco compiuti il più giovane giocatore nella Top 100) al 76° posto (best ranking), mentre scendono di un gradino Stefano Travaglia (78°) e Salvatore Caruso (82°). Subito dietro di lui si porta Marco Cecchinato, a cui la finale raggiunta a Parma consente un balzo di 21 posizioni fino alla casella numero 83. Due passi indietro per Gianluca Mager (n.87) e tre per Andreas Seppi (98°), appunto il decimo azzurro nei primi cento del ranking.

Grazie al primo successo in un main draw ATP ritocca di nuovo il proprio record personale il 19enne romano Flavio Cobolli, ora numero 386 ATP, con un progresso di 43 posizioni.

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 3.958 punti

19 Sinner, Jannik (ITA) 0 2.500

28 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 2.132

29 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.933

76 Musetti, Lorenzo (ITA) 0 950

78 Travaglia, Stefano (ITA) -1 939

82 Caruso, Salvatore (ITA) -1 906

83 Cecchinato, Marco (ITA) +21 903

87 Mager, Gianluca (ITA) -2 879

98 Seppi, Andreas (ITA) -3 811

138 Gaio, Federico (ITA) 0 548

159 Giannessi, Alessandro (ITA) 0 458

164 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 436

167 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 428

178 Giustino, Lorenzo (ITA) 0 399

1 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 3.360 punti

2 Djokovic, Novak (SRB) 0 3.170

3 Rublev, Andrey (RUS) 0 2.760

4 Zverev, Alexander (GER) 0 2.250

5 Medvedev, Daniil (RUS) 0 2.230

6 Nadal, Rafa (ESP) 0 2.220

7 Karatsev, Aslan (RUS) 0 1.685

8 Hurkacz, Hubert (POL) 0 1.460

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 1.445

10 Ruud, Casper (NOR) 0 1.375

11 SINNER, Jannik (ITA) 0 1.330

12 Bautista Agut, Roberto (ESP) 0 1.035

13 SONEGO, Lorenzo (ITA) 0 880

14 Norrie, Cameron (GBR) 0 860

15 Bublik, Alexander (KAZ) -1 850

…

22 FOGNINI, Fabio (ITA) -1 690