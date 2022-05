Ranking ATP: Djokovic saldamente primo, Tsitsipas scavalca Nadal

Novak Djokovic trionfa agli Internazionali BNL d’Italia e si conferma sempre più numero 1 del ranking ATP. Il serbo, tornato a vincere un torneo dal Masters 1000 di Parigi-Bercy del novembre scorso, ha distanziato di altri 410 punti Daniil Medvedev che mantiene la seconda posizione ed è prossimo al rientro in campo dopo lo stop di quasi due mesi per la rimozione chirurgica di un’ernia. Il semifinalista di questa edizione del ‘1000’ romano, Alexander Zverev, si mantiene terzo ma riduce a 780 i punti di distacco dal russo (che gioca senza bandiera).

La finale degli Internazionali BNL d’Italia ha portato gioie anche a Stefanos Tsitsipas, nonostante la sconfitta rimediata in due set. Il greco, dopo l’ottimo torneo disputato, è tornato nuovamente sul quarto gradino del ranking che aveva abbandonato l’ultima volta a febbraio. Scende così in quinta posizione Rafael Nadal, battuto a Roma da Denis Shapovalov negli ottavi e da valutare riguardo la sua presenza al Roland Garros per il persistente problema al piede sinistro.

Tra gli altri top-10 l’unico cambiamento si registra fra le posizioni di Casper Ruud e Matteo Berrettini. Il norvegese, semifinalista a Roma dove ha impattato contro Djokovic, ha riguadagnato due delle tre posizioni perse la scorsa settimana e si è issato all'ottavo posto a soli cinque punti da Andrey Rublev. Perde così terreno Berrettini (adesso al n. 10), ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento alla mano destra che lo tiene fermo da marzo e lo costringerà a saltare anche il Roland Garros. Carlos Alcaraz, vincitore a Madrid ma assente a Roma, si conferma sesto così come Felix Auger-Aliassime nono.

Fra i primi 100 giocatori del mondo Quentin Halys è quello che guadagna più posizioni in questa settimana: ben 14 i gradini scalati dal francese finalista al Challenger di Bordeaux, che si porta in 86esima posizione per la prima volta in carriera. Best ranking questa settimana raggiunto anche da Francisco Cerundolo (44), Benjamin Bonzi (53) e Daniel Altmaier (54). Perde molto terreno invece Federico Delbonis, che non vince un match dall’11 aprile a Montecarlo e crolla di 23 posizioni (adesso n. 62).

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 8.660 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 7.980

3 Zverev, Alexander (GER) 0 7.200

4 Tsitsipas, Stefanos (GRE) +1 6.170

5 Nadal, Rafael (ESP) -1 5.525

6 Alcaraz, Carlos (ESP) 0 4.770

7 Rublev, Andrey (RUS) 0 3.945

8 Ruud, Casper (NOR) +2 3.940

9 Auger-Aliassime, Felix (CAN) 0 3.850

10 BERRETTINI, Matteo (ITA) -2 3.805

Gli Internazionali BNL d’Italia 2022 sono ormai alle spalle e i risultati del Masters 1000 romano si riflettono nella classifica ATP di questa settimana. Jannik Sinner e Fabio Fognini hanno dato vita a un derby azzurro al Foro Italico nel secondo turno. Il 20enne altoatesino ha superato la sfida spingendosi fino ai quarti di finale, risultato che gli fa guadagnare una posizione nel ranking, superando così Hubert Hurkacz. Il ritorno in top-10 (Sinner è entrato per la prima volta tra i migliori dieci del mondo nel novembre scorso a 20 anni e due mesi e solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani di lui al momento del loro primo ingresso) dista adesso 610 punti. Beneficia della prestazione agli Internazionali BNL d’Italia anche Fognini, che al primo turno aveva superato Dominic Thiem. Il 34enne sanremese sale cinque gradini della classifica e si porta ad 11 punti dalla 50esima posizione.

Non ha potuto partecipare al Masters 1000 romano Matteo Berrettini, ancora alle prese con l’infortunio alla mano destra che lo tiene fermo da marzo e lo costringerà a saltare anche il Roland Garros. Il primo finalista della storia dell’Italia a Wimbledon perde due posizioni rispetto all’ottavo posto della settimana scorsa ma resta comunque tra i migliori 10 giocatori del mondo, ingresso conquistato per la prima volta nel novembre 2019. Scendono gradini del ranking anche Lorenzo Sonego, che difendeva la semifinale dell'anno scorso a Roma e perde 7 posizioni piazzandosi al n. 35 e Lorenzo Musetti. Il 20enne carrarese aveva subìto un infortunio al quadricipite della coscia sinistra durante gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, che lo ha costretto a rinunciare a quello di Roma con conseguente perdita di 6 postazioni nel ranking (ora è al n. 57).

Perdono 8 posizioni Gianluca Mager, che si trova adesso al n. 119, Stefano Travaglia (121), mentre Marco Cecchinato fa 12 passi indietro in classifica e scende al n. 134. Resta stabile al n. 137 Andreas Seppi. Guadagnano punti e posti nel ranking, invece, Gian Marco Moroni (+1, n. 166), Federico Gaio (+2, n. 184), Thomas Fabbiano (+1, n. 187) e Luca Nardi, che sale alla 200esima posizione e si riavvicina al best ranking al n.198 ottenuto a inizio maggio. Chi ha fatto il balzo più grande questa settimana tra gli italiani è Andrea Pellegrino, reduce dalla semifinale al Challenger di Bordeaux scala 36 gradini e si piazza al n. 221.

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

10 Berrettini, Matteo (ITA) -2 3.805 punti

12 Sinner, Jannik (ITA) +1 3.195

35 Sonego, Lorenzo (ITA) -7 1.190

52 Fognini, Fabio (ITA) +5 986

57 Musetti, Lorenzo (ITA) -6 947

119 Mager, Gianluca (ITA) -8 519

121 Travaglia, Stefano (ITA) -8 508

134 Cecchinato, Marco (ITA) -12 475

137 Seppi, Andreas (ITA) 0 466

153 Cobolli, Flavio (ITA) -3 411

155 Agamenone, Franco (ITA) -2 407

166 Moroni, Gian Marco (ITA) +1 351

173 Giannessi, Alessandro (ITA) -3 340

184 Gaio, Federico (ITA) +2 319

187 Fabbiano, Thomas (ITA) +1 313