Ranking ATP: Djokovic supera Steffi Graf, Zeppieri avvicina la Top 100

Novak Djokovic stacca Steffi Graf ed è il giocatore, uomo o donna, con più settimane all'attivo da numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato. Il serbo inizia la sua 378ma complessiva in vetta al ranking con 6.980 punti, 200 più Carlos Alcaraz, sconfitto da Cameron Norrie in finale all'ATP 500 di Rio.

Da quando è diventato numero 1 per la prima volta il 4 luglio del 2011, Djokovic è rimasto in vetta alla classifica per 378 settimane su 587 complessive (64,4%) senza contare le 22 in cui il circuito si è fermato a causa della pandemia di COVID-19 nel 2020.

La battaglia per il numero 1 si riaccende questa settimana nei due ATP 500 in calendario, trasmessi in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il murciano è infatti iscritto a Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, l'ATP 500 di Acapulco, mentre Djokovic è la prima testa di serie al Dubai Duty Free Tennis Championships. Alcaraz dunque tornerà numero 1 il 6 marzo se otterrà oltre 200 punti più di Djokovic questa settimana. Può riuscirci vincendo il titolo se Djokovic fosse sconfitto al massimo in semifinale, oppure arrivando in finale a patto che il serbo perda ai quarti o prima.

Guadagna due posizioni Taylor Fritz, che diventa il primo statunitense in Top 5 dal 2009, quando Andy Roddick ne uscì al termine dello US Open. Fritz, 21mo statunitense nella Top 5 ATP nell'era del ranking computerizzato introdotto nel 1973, non ha giocato tornei questa settimana. Ma ha superato Andrey Rublev e Rafael Nadal che hanno perso i punti ottenuti ad Acapulco e Dubai nel 2022.

In Top 10 sale anche Daniil Medvedev, che ha conquistato a Doha il secondo titolo in due settimane consecutive, il 17mo in carriera, ed è numero 7 questa settimana (+1).

Tra i movimenti di questa settimana, spiccano le 53 posizioni guadagnate dal cileno Nicolas Jarry grazie alla semifinale di Rio, la prima dal titolo vinto a Bastad nel 2019. Il cileno, salito al numero 86, torna in Top 100 per la prima volta dal marzo 2020. Nessuno, fra i giocatori oggi compresi fra i primi 100 del mondo, ha guadagnato più posizioni rispetto alla scorsa settimana.

Solo un altro giocatore, fra i Top 100, ne ha guadagnate più di venti. E' lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, semifinalista a Buenos Aires e Rio nelle ultime due settimane. Così è salito al numero 42 (+18) entrando per la prima volta in Top 50.

L'ha solo avvicinata, invece, Andy Murray (52, +18), finalista a Doha per la quinta volta in carriera, dopo aver salvato otto match point lungo il percorso.

RANKING ATP, LA TOP 20 (27 febbraio 2023)

1 Novak Djokovic (SRB) 6.980 punti

2 Carlos Alcaraz (ESP) 6.780

3 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.805

4 Casper Ruud (NOR) 5.515

5 Taylor Fritz (USA) 3.660 +2

6 Andrey Rublev 3.405 -1

7 Daniil Medvedev 3.320 +1

8 Rafael Nadal (ESP) 3.315 -2

9 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.245

10 Holger Rune (DEN) 3.161

11 Hubert Hurkacz (POL) 3.065

12 Cameron Norrie (GBR) 2.815 +1

13 Jannik Sinner (ITA) 2.655 -1

14 Karen Khachanov 2.470

15 Frances Tiafoe (USA) 2.350

16 Alexander Zverev (GER) 2.320

17 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.240

18 Lorenzo Musetti (ITA) 1.855

19 Nick Kyrgios (AUS) 1.825

20 Borna Coric (CRO) 1.815

Ranking ATP, gli italiani: Zeppieri vede la Top 100

L'Italia presenta sei giocatori fra i Top 100, undici fra i primi 150 e 19 fra i primi 200 del mondo questa settimana. Spicca il progresso di Giulio Zeppieri che guadagna altre 12 posizioni in classifica grazie alla finale al Challenger di Rovereto ed è numero 115 ATP, suo best ranking. Il mancino di Latina, campione a Cherbourg una settimana fa, ha vinto nove delle ultime dieci partite. A fine 2022 ha deciso di lasciare l’Enjoy Tennis Center di Roma per trasferirsi a Vicenza, alla Horizon Tennis Home di Massimo Sartori. E ha cambiato dimensione.

Per continuare la marcia verso la Top 100, Zeppieri punta a consolidarsi nei Challenger. "Il primo appuntamento sarà quello con il torneo di Pau, in Francia, poi ci sposteremo a Lugano - ha detto a Lorenzo Andreoli nell'intervista pubblicata sul sito di SuperTennis -. Dopo Lugano mi fermerò due settimane per prepararmi alla terra battuta in vista del torneo di Sanremo".

Se lo scenario dovesse consentirlo, ha aggiunto, i nuovi Masters 1000 con tabellone allargato, come gli Internazionali BNL d'Italia, "potrebbero essere una ghiotta opportunità. Il nostro obiettivo primario è la Top 100, poi si vedrà”.

PEPPERSTONE ATP RANKINGS, LA TOP 20 ITALIANA (27 FEBBRAIO 2023)

1. (13) Jannik Sinner 2.655 punti -1

2. (18) Lorenzo Musetti 1.855

3. (24) Matteo Berrettini 1.690

4. (67) Lorenzo Sonego 745 +4

5. (82) Fabio Fognini 643 +4

6. (91) Marco Cecchinato 592 -1

7. (110) Francesco Passaro 501 -1

8. (111) Matteo Arnaldi 497 -1

9. (115) Giulio Zeppieri 481 +12

10. (129) Raul Brancaccio 440 -6

11. (150) Mattia Bellucci 392 -1

12. (151) Luca Nardi 392 +7

13. (164) Franco Agamenone 357 +1

14. (166) Flavio Cobolli 353 +2

15. (175) Francesco Maestrelli 330 +3

16. (182) Riccardo Bonadio 323 -11

17. (184) Luciano Darderi 321

18. (190) Andrea Pellegrino 312 +1

19. (192) Matteo Gigante 311 +1

20. (215) Andrea Vavassori 260 +2