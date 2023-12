Ranking ATP, da Michelsen a Wawrinka: i Top 100 che hanno guadagnato almeno 100 posti

Dal più giovane Top 100 nel ranking ATP a un veterano tornato in Top 50, è variegata la lista dei giocatori che hanno guadagnato oltre 100 posizioni nel 2023. Il primato spetta al 19enne statunitense Alex Michelsen, passato in dodici mesi da numero 601 a numero 97 del mondo (+504 posizioni). Il teenager ha stupito tutti centrando la sua prima finale ATP sull'erba di newport, al secondo torneo giocato nel circuito maggiore. In stagione ha anche vinto i primi due Challenger in carriera, a Chicago a luglio e Knoxville a novembre. Ma il suo tennis istintivo appare ancora decisamente acerbo, come si è visto alle Next Gen ATP Finals di Gedda.

L'unico altro Top 100 capace di guadagnare oltre 300 posizioni nel 2023 nei Pepperstone ATP Rankings è il brasiliano Thiago Seyboth Wild (+313, da 392 a 79), che quest'anno ha eliminato Daniil Medevdev al Roland Garros. Il brasiliano è entrato in Top 100 per la prima volta grazie al titolo al Challenger di Como, il terzo della stagione, in cui ha sconfitto l'ex Top 20 Benoît Paire in semifinale e l'ex Top 40 Pedro Martínez in finale. Poi è entrato in Top 80 per effetto della vittoria al Challenger di Genova in finale su Fabio Fognini.

Chiude il podio il più giovane Top 50 nel ranking ATP, il finalista delle Next Gen ATP Arthur Fils, che ha vinto il primo titolo nel circuito maggiore a Lione quest'anno (+213, da 249 a 36).

Il francese è il primo dei sette Top 50 che hanno migliorato il proprio ranking di almeno 100 posizioni nel 2023. Alle spalle di Fils, candidato al premio di Newcomer of the Year dell'ATP, troviamo l'australiano Max Purcell (+178, da 223 a 45). Solido doppista, ha dato la svolta alla sua carriera in singolare nei primi mesi del 2023 vincendo tre titoli Challenger che l'hanno proiettato in Top 100. Al Roland Garros ha vinto la sua prima partita in uno Slam contro Jordan Thompson, a Cincinnati ha centrato per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 ed è entrato per la prima volta in Top 50. A ottobre è stato anche brevemente in Top 40.

L'austriaco Sebastian Ofner ha incrementato la sua classifica di 152 posizioni (da 195 a 43). E' cambiato tutto al Roland Garros, in cui Ofner ha giocato il primo ottavo Slam in carriera: ha debuttato così in Top 100 e si è ritrovato per la prima volta numero 1 d'Austria. Nel finale di stagione, ad Astana, è arrivato in semifinale e fatto di conseguenza il suo esordio in Top 50

Seguono in questa graduatoria Nicolas Jarry (+134, da 153 a 19), Jan-Lennard Struff (+126, da 151 a 25), Alexander Shevchenko (+106, da 155 a 48) e Stan Wawrinka (+100, da 149 a 49).

Il cileno Jarry ha festeggiato nel 2023 il secondo e terzo titolo ATP in carriera, a Santiago (il torneo di proprietà della sua famiglia) e Ginevra.

Il tedesco Struff, uscito dalla Top 150 l'anno scorso per via di un infortunio al piede destro, ha raggiunto il best ranking grazie all'exploit di Madrid. Alla Caja Magica è diventato infatti il primo lucky loser a raggiungere la finale di un Masters 1000 da quando esiste questa categoria di tornei, nel 1990.

Il russo Shevchenko, in campo come atleta neutrale, ha vinto a Parigi la sua prima partita in un Grande Slam e la stagione ha preso velocità: quarti a Basilea, battendo Wawrinka e Fritz (prima vittoria contro un Top 10), poi a Metz prima semifinale e prima finale ATP. Finalista più giovane nella storia del torneo dal 2016, grazie a questo risultato è entrato in Top 50 per la prima volta in carriera.

Lo svizzero Wawrinka, infine, è rientrato in Top 50 dopo la finale a Umago persa contro Alexei Popyrin, la sua prima dal 2019.

Nella lista dei Top 100 che hanno guadagnato oltre 100 posizioni anche il tedesco Dominic Koepfer (+124, da 201 a 77) e l'ungherese Fabian Marozsan (+108, da 172 a 64) capace al primo torneo ATP di sorprendere Carlos Alcaraz agli Internazionali BNL d'Italia.

