Ranking ATP: Nole, 325 settimane da re. 'Best' per Tsitsipas (4°)

Il Roland Garros, secondo Slam stagionale appena concluso a Parigi, fa registrare due variazioni nella top ten del ranking mondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovic. Ribadita la leadership con il secondo trofeo nel Major di Francia (19esimo titolo Slam in totale), dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time, il 34enne serbo porta a 325 le sue settimane complessive sul trono. Nole, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 è al suo quinto periodo in cima al ranking.

Alle sue spalle sempre il russo Daniil Medvedev (salgono ora a 1.970 i punti di distacco da Djokovic), che precede Rafa Nadal (ora staccato di 1.513 punti), che allunga la striscia record a 821 settimane consecutive in top ten. Quindi al quarto posto sale il greco Stefanos Tsitsipas che, grazie alla finale al Roland Garros (primo rappresentante del suo Paese all'ultimo atto di uno Slam), scavalca l’austriaco Dominic Thiem. Posizioni invariate, invece, per il tedesco Alexander Zverev, sesto, il russo Andrey Rublev, settimo, l’elvetico Roger Federer, ottavo, e Matteo Berrettini (entrato in top ten nel novembre 2019), nono.

A chiudere l'élite mondiale l'altra novità della settimana: il ritorno tra i primi dieci dello spagnolo Roberto Bautista Agut, che scavalca l’argentino Diego Schwartzman, che scivola in undicesima posizione.

Nella top 100 i progressi maggiori - ben 19 le posizioni scalate - li fa registrare lo spagnolo Carlos Alcaraz: grazie al terzo turno al Roland Garros, partendo dalle qualificazioni, il 18enne di El Palmar (Murcia) si arrampica fino alla poltrona numero 78, firmando il best ranking.

Sempre il terzo turno a Parigi permette allo statunitense Steve Johnson un salto di 16 posti: ora il 31enne californiano di Orange è numero 72.

Sono 15, invece, le posizioni scalate da Lorenzo Musetti: il 19enne di Carrara, grazie agli ottavi raggiunti al Roland Garros (costretto al ritiro alquinto set contro Nole), sale al numero 61, ennesimo record in classifica in questa stagione.



CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 12.113 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 10.143

3 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.630

4 Tsitsipas, Stefanos (GRE) +1 7.980

5 Thiem, Dominic (AUT) -1 7.425

6 Zverev, Alexander (GER) 0 7.350

7 Rublev, Andrey (RUS) 0 5.910

8 Federer, Roger (SUI) 0 5.065

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 4.103

10 Bautista Agut, Roberto (ESP) +1 3.170

L’Italtennis conserva due giocatori fra i primi 20, quattro nei top 30 e ben dieci suoi rappresentati nei top 100 della classifica mondiale maschile. I quarti al Roland Garros permettono a Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto italiano nell'Era Open a riuscirci) di consolidare la nona posizione.

Fa quattro passi indietro, invece, Jannik Sinner, ora al numero 23, mentre guadagna due posizioni Lorenzo Sonego che sale al 26° posto firmando un altro best ranking. Stabile Fabio Fognini al 29° posto. Primato in classifica - l'ennesimo di questo 2021 - anche per Lorenzo Musetti (con i suoi 19 anni e tre mesi il più giovane giocatore nella Top 100), che grazie agli ottavi al Roland Garros (costretto al ritiro del quinto set contro Nole), i primi in uno Slam, fa un salto di 15 posizioni e si va ad accomodare sulla poltrona numero 61.

Cinque posti in più anche per Gianluca Mager, che risale al numero 82, mentre scivolano indietro di tre posizioni Marco Cecchinato (85°) e di dieci Stefano Travaglia (88°). Fa sette passi avanti Andreas Seppi, che risale al numero 91, mentre ne fa quindi inietro Salvatore Caruso (97°), decimo azzurro tra i primi 100.

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 4.103 punti

23 Sinner, Jannik (ITA) -4 2.320

26 Sonego, Lorenzo (ITA) +2 2.042

29 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.843

61 Musetti, Lorenzo (ITA) +15 1.120

82 Mager, Gianluca, (ITA) +5 893

86 Cecchinato, Marco (ITA) -3 878

88 Travaglia, Stefano (ITA) -10 870

91 Seppi, Andreas (ITA) +7 854

97 Caruso, Salvatore (ITA) -15 809

141 Gaio, Federico (ITA) -3 523

162 Giannessi, Alessandro (ITA) -3 437

164 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 431

168 Lorenzi, Paolo (ITA) -1 428

192 Marcora, Roberto (ITA) +1 358

1 Djokovic, Novak (SRB) +1 5.170 punti

2 Tsitsipas, Stefanos (GRE) -1 4.560

3 Zverev, Alexander (GER) +1 2.970

4 Nadal, Rafael (ESP) +2 2.940

5 Rublev, Andrey (RUS) -2 2.770

6 Medvedev, Daniil (RUS) -1 2.590

7 BERRETTINI, Matteo (ITA) +2 1.805

8 Karatsev, Aslan (RUS) -1 1.730

9 SINNER, Jannik (ITA) +2 1.510

10 Hurkacz, Hubert (POL) -2 1.470

11 Ruud, Casper (NOR) -1 1.465

12 Bautista Agut, Roberto (ESP) 0 1.080

13 Schwartzman, Diego (ARG) +14 1.030

14T Davidovich Fokina, Alejandro (ESP) +18 950

14T Norrie, Cameron (GBR) 0 950

...

17 SONEGO, Lorenzo (ITA) -4 890

...

21 MUSETTI, Lorenzo (ITA) +9 801

…

24 FOGNINI, Fabio (ITA) -2 780